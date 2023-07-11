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    Госдума приняла закон о внедрении цифрового рубля

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    Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, закрепляющий правовые нормы введения в стране цифрового рубля как третьей формы национальной валюты, сообщает ЦБ 11 июля. Регулятор планирует выпускать его в дополнение к уже существующим наличным и безналичным средствам.

    Закон вводит понятия, необходимые для внедрения цифрового рубля: «платформа цифрового рубля», «правила платформы цифрового рубля», «участник платформы цифрового рубля», а также «пользователь платформы цифрового рубля» и «цифровой счет». Основные положения закона вступят в силу с 1 августа.

    За Центробанком теперь закреплен статус оператора платформы цифрового рубля: регулятор будет нести ответственность за открытие цифровых кошельков, сохранность средств и проведение операций с новой формой валюты.

    Планируется, что для граждан переводы и платежи в цифровых рублях будут бесплатными, а тарифы для бизнеса за такой прием оплаты составят 0,3% от платежа. В апреле Эльвира Набиуллина заявила, что лимит для пополнения кошелька составит 300 тысяч рублей.

    Новая форма валюты создается для платежей и переводов, поэтому в цифровых рублях нельзя будет открыть вклад и получить кредит, а проценты на остатки средств в цифровых кошельках начисляться не будут. «Это будет способствовать развитию конкуренции и инноваций на финансовом рынке», — заметили в ЦБ.

    Цифровой рубль — это уникальный электронный код, который, в отличие от криптовалюты, эмитирует исключительно Банк России. Он также обеспечен золотовалютными резервами и привязан к стоимости национальной валюты. Ранее «Фонтанка» уже писала о том, как будут работать цифровые кошельки.

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