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    Новая форма денег. Что такое цифровой рубль и как он будет работать

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    Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме 20 апреля, заявила, что лимит для пополнения кошелька с цифровыми рублями составит 300 тысяч рублей. По ее словам, переводы в цифровых рублях будут абсолютно бесплатны. Предположительно, «пилотирование» этого новшества может начаться в мае, когда будет принят соответствующий пакет законопроектов. Рассказываем в карточках о том, что вообще такое этот цифровой рубль и чего ждать россиянам.

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