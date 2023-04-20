Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме 20 апреля, заявила, что лимит для пополнения кошелька с цифровыми рублями составит 300 тысяч рублей. По ее словам, переводы в цифровых рублях будут абсолютно бесплатны. Предположительно, «пилотирование» этого новшества может начаться в мае, когда будет принят соответствующий пакет законопроектов. Рассказываем в карточках о том, что вообще такое этот цифровой рубль и чего ждать россиянам.
Новая форма денег. Что такое цифровой рубль и как он будет работать
20 апреля 2023, 22:22
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