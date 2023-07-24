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    Более 800 сморщенных морских огурцов пытались протащить через Пулково в Китай

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    Сушеный трепанг не улетел в Китай из Пулково, как планировалось. Петербургские таможенники нашли в личных вещах пассажира более 4 килограммов морских огурцов. Мужчина направлялся в Пекин. Об этом стало известно в понедельник, 24 июля, из сообщения Северо-Западного таможенного управления.

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    «При проведении таможенного досмотра сопровождаемого багажа гражданина Китая в чемодане и рюкзаке обнаружено 864 морских огурца», — рассказала и.о. начальника отдела специальных таможенных процедур поста Пулково Кристина Летукова.

    Пассажир сказал, что купил огурцы на рынке за 60 тысяч рублей. Таможня проводит проверку, трепангов изучат на экспертизе.

    Морской огурец находится под угрозой исчезновения. В Китае народные целители считают продукт целебным и применяют для лечения многих болезней, в том числе рака.

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    ТаможняПулково
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