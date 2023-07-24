Дожди и облака. Синоптик рассказал петербуржцам, что ждать в понедельник

Санкт-Петербург в понедельник, 24 июля, будет находиться под влиянием тыловой части обширного и малоподвижного циклона. В городе ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, а температура останется на пару градусов ниже климатической нормы. Об этом сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Температура воздуха до 21 градуса тепла, ветер задует западный, 4–9 метров в секунду, порывистый в середине дня. Атмосферное давление будет слабо меняться и составит 751 миллиметр ртутного столба — ниже нормы.

