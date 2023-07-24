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    Дожди и облака. Синоптик рассказал петербуржцам, что ждать в понедельник

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    Санкт-Петербург в понедельник, 24 июля, будет находиться под влиянием тыловой части обширного и малоподвижного циклона. В городе ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, а температура останется на пару градусов ниже климатической нормы. Об этом сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

    Температура воздуха до 21 градуса тепла, ветер задует западный, 4–9 метров в секунду, порывистый в середине дня. Атмосферное давление будет слабо меняться и составит 751 миллиметр ртутного столба — ниже нормы.

    Во вторник, дал предварительный прогноз синоптик, возможны кратковременные дожди и гроза во второй половине дня.

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