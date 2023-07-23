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    После драки на проспекте Культуры в больницу увезли троих с ножевыми. В полицию доставлена дама с компанией

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    33 комментария

    Полицейские разбираются в обстоятельствах драки в Калининском районе Петербурга. Один из пострадавших тяжело ранен.

    Как стало известно «Фонтанке» 23 июля, после драки с ножом на проспекте Культуры в больницу доставили троих мужчин. Состояние 38-летнего петербуржца оценивается как тяжелое. У него диагностированы колото-резаное непроникающее ранение грудной клетки, резаная рана левой кисти, а также интоксикация.

    Двое его приятелей 35 и 36 лет поступили в больницу в состоянии средней тяжести. У них также зафиксированы непроникающие ранения груди.

    Сообщение о драке во дворе на проспекте Культуры поступило в полицию накануне в 21:30. Агрессоры уехали на черном Geely. Для их поиска вводили план «Перехват». Машину остановили во дворе дома на улице Демьяна Бедного. В салоне находились четверо мужчин и одна женщина. Их доставили в отдел полиции, в отношении каждого составили административный протокол о мелком хулиганстве.

    Один из задержанных в 90-е получил условный срок за неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения.

    «Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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    просто и точка23 Июл 2023 в 14:25
    какое хулиганство??? с ножом? это если угрожает просто , наверное хулиганство. а так - покушение на убийство. пусть сидят.
    +0−0
    Гость23 Июл 2023 в 14:20
    Интересное есть описание этого, якобы пили, но вот что -то не сложилось на посиделках и произошел такой конфликт.
    +0−0
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