После драки на проспекте Культуры в больницу увезли троих с ножевыми. В полицию доставлена дама с компанией

Полицейские разбираются в обстоятельствах драки в Калининском районе Петербурга. Один из пострадавших тяжело ранен.
Как стало известно «Фонтанке» 23 июля, после драки с ножом на проспекте Культуры в больницу доставили троих мужчин. Состояние
Двое его приятелей 35 и
Сообщение о драке во дворе на проспекте Культуры поступило в полицию накануне в 21:30. Агрессоры уехали на черном Geely. Для их поиска вводили план «Перехват». Машину остановили во дворе дома на улице Демьяна Бедного. В салоне находились четверо мужчин и одна женщина. Их доставили в отдел полиции, в отношении каждого составили административный протокол о мелком хулиганстве.
Один из задержанных в
«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.