После драки на проспекте Культуры в больницу увезли троих с ножевыми. В полицию доставлена дама с компанией

Полицейские разбираются в обстоятельствах драки в Калининском районе Петербурга. Один из пострадавших тяжело ранен.



Как стало известно «Фонтанке» 23 июля, после драки с ножом на проспекте Культуры в больницу доставили троих мужчин. Состояние 38-летнего петербуржца оценивается как тяжелое. У него диагностированы колото-резаное непроникающее ранение грудной клетки, резаная рана левой кисти, а также интоксикация.