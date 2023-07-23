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    В Петербурге с планом «перехват» ловили тех, кто познакомил оппонентов с ножом и побил девушку

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    2 комментария

    Пятерке не удалось скрыться после поножовщины в Калининском районе Петербурга. Пострадали трое. О вечернем инциденте рассказали в паблике «Дорожный инспектор».

    Около 21:30 в полицию поступило сообщение о драке у дома 29, корпус 1 по проспекту Культуры. Один мужчина получил ножевое ранение в спину, второй – в живот. Также неизвестные избили девушку, после чего уехали на черном Geely.

    Для поиска злоумышленников вводили план «Перехват». Машину обнаружили инспекторы ДПС во дворе дома 30, корпус 5 по улице Демьяна Бедного. Внутри находились пятеро, а в салоне нашелся и окровавленный нож.

    Фото: Дорожный инспектор
    Фото: Дорожный инспектор
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    Обитатели машины были задержаны и доставлены в отдел полиции. Они рассказывают подробности о себе и причинах конфликта.

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    Комментарии 2

    Польза санкций23 Июл 2023 в 00:40
    Норманны или австро-венгры?
    +0−0
    правду не задушишь не убьёшь!23 Июл 2023 в 00:34
    поставить на чёрное что ле рубль.
    +2−0
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