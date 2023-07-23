В Петербурге с планом «перехват» ловили тех, кто познакомил оппонентов с ножом и побил девушку

Пятерке не удалось скрыться после поножовщины в Калининском районе Петербурга. Пострадали трое. О вечернем инциденте рассказали в паблике «Дорожный инспектор».



Около 21:30 в полицию поступило сообщение о драке у дома 29, корпус 1 по проспекту Культуры. Один мужчина получил ножевое ранение в спину, второй – в живот. Также неизвестные избили девушку, после чего уехали на черном Geely.



Для поиска злоумышленников вводили план «Перехват». Машину обнаружили инспекторы ДПС во дворе дома 30, корпус 5 по улице Демьяна Бедного. Внутри находились пятеро, а в салоне нашелся и окровавленный нож.

