В Петербурге с планом «перехват» ловили тех, кто познакомил оппонентов с ножом и побил девушку

Пятерке не удалось скрыться после поножовщины в Калининском районе Петербурга. Пострадали трое. О вечернем инциденте рассказали в паблике «Дорожный инспектор».
Около 21:30 в полицию поступило сообщение о драке у дома 29, корпус 1 по проспекту Культуры. Один мужчина получил ножевое ранение в спину, второй – в живот. Также неизвестные избили девушку, после чего уехали на черном Geely.
Для поиска злоумышленников вводили план «Перехват». Машину обнаружили инспекторы ДПС во дворе дома 30, корпус 5 по улице Демьяна Бедного. Внутри находились пятеро, а в салоне нашелся и окровавленный нож.
Обитатели машины были задержаны и доставлены в отдел полиции. Они рассказывают подробности о себе и причинах конфликта.