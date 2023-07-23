Один перелом и ушибы. Стали известны подробности о пострадавших во время обрушения моста в Луге

После обрушения моста в Луге все пострадавшие долечиваются дома. Им предстоит беречь колени.



Как стало известно «Фонтанке» 23 июля, при обрушении моста в Луге пострадали семь человек в возрасте от 57 до 74 лет. У большинства из них врачи зафиксировали ушибы и растяжения связок коленных суставов. У одной пострадавшей, 57-летней женщины, диагностирован закрытый перелом мыщелка большеберцовой кости.

После оказания медицинской помощи все отпущены домой.

Накануне в Луге во время фестиваля «Ольгины берега» обрушился мост через сухую канаву. Переправа не выдержала веса большого количества людей. Во время обрушения под конструкцией находился мужчина, он погиб. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Несмотря на трагедию, праздник продолжился.