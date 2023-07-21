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    Только в медицинских целях. В Западной Африке нужен российский опыт технического коноплеводства

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    7 комментариев

    Власти африканской Республики Ганы хотят добиться увеличения присутствия РФ на своём рынке. Одно из направлений сотрудничества может показаться неожиданным, передаёт 21 июля РИА Новости.

    «Гана заинтересована в совместной работе с российскими предпринимателями в различных сферах, включая выращивание и производство медицинской марихуаны», — цитирует агентство слова члена комитета по иностранным делам парламента Ганы Самуэля Окудзето Аблаква.

    Как передаёт РИА Новости, это заявление Аблаква сделал в Москве «в кулуарах встречи» с президентом Торгово-промышленной палаты России Сергеем Катыриным. Впрочем, приоритетом в плане сотрудничества с РФ Аблаква всё же считает добычу углеводородов и золота.

    И тем не менее, именно специфическое растениеводство гость обозначил как «еще один важный сектор взаимодействия».

    «На прошлой неделе наш парламент принял закон, который легализовал выращивание и производство… Именно в целях фармацевтического использования», — рассказал Аблаква о переменах в Гане.

    Как отмечают авторы статьи, в России есть опыт промышленного выращивания технической конопли (исключительно безнаркотических сортов). Посевы этого растения в стране сейчас занимают около 13 тысяч гектаров.

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    КоноплеводствоГана
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    Комментарии 7

    Заливщик голосовых планок21 Июл 2023 в 20:49
    Ого! Это что, сейчас в телевизоре все наперебой начнут рассказывать о пользе наркоты?
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    Гость21 Июл 2023 в 20:24
    Напечатать рекламу и кинуть всем в почтовые ящики. Активные коноплисты даже за свой счёт уедут и полностью засеют и заселят неизведанные края.
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