Только в медицинских целях. В Западной Африке нужен российский опыт технического коноплеводства

Власти африканской Республики Ганы хотят добиться увеличения присутствия РФ на своём рынке. Одно из направлений сотрудничества может показаться неожиданным, передаёт 21 июля РИА Новости.
«Гана заинтересована в совместной работе с российскими предпринимателями в различных сферах, включая выращивание и производство медицинской марихуаны», — цитирует агентство слова члена комитета по иностранным делам парламента Ганы Самуэля Окудзето Аблаква.
Как передаёт РИА Новости, это заявление Аблаква сделал в Москве «в кулуарах встречи» с президентом Торгово-промышленной палаты России Сергеем Катыриным. Впрочем, приоритетом в плане сотрудничества с РФ Аблаква всё же считает добычу углеводородов и золота.
И тем не менее, именно специфическое растениеводство гость обозначил как «еще один важный сектор взаимодействия».
«На прошлой неделе наш парламент принял закон, который легализовал выращивание и производство… Именно в целях фармацевтического использования», — рассказал Аблаква о переменах в Гане.
Как отмечают авторы статьи, в России есть опыт промышленного выращивания технической конопли (исключительно безнаркотических сортов). Посевы этого растения в стране сейчас занимают около 13 тысяч гектаров.