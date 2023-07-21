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    Лидера групп «Токио» и Machete Ярослава Малого проверят на предмет финансирования ВСУ

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    1 комментарий

    Украинского певца, лидера групп «Токио» и Machete Ярослава Малого проверят на предмет финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем телеграм-канале 21 июля сообщил руководитель «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин.

    Бородин отмечал, что направлял запрос на имя генерального прокурора РФ Игоря Краснова. По его словам, Малый критикует Россию, но при этом в марте этого года группа Machete организовала концерт в Москве, второе мероприятие прошло в июне в Петербурге. Ранее музыкант отказывался от выступлений в РФ после начала специальной военной операции, но затем решил вернуться к гастролям.

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    Комментарии 1

    Су Люк Ын21 Июл 2023 в 19:43
    добрая Новость!
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