Лидера групп «Токио» и Machete Ярослава Малого проверят на предмет финансирования ВСУ

Украинского певца, лидера групп «Токио» и Machete Ярослава Малого проверят на предмет финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем телеграм-канале 21 июля сообщил руководитель «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин.



Бородин отмечал, что направлял запрос на имя генерального прокурора РФ Игоря Краснова. По его словам, Малый критикует Россию, но при этом в марте этого года группа Machete организовала концерт в Москве, второе мероприятие прошло в июне в Петербурге. Ранее музыкант отказывался от выступлений в РФ после начала специальной военной операции, но затем решил вернуться к гастролям.

