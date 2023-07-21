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    Берегитесь комаров. В Ростовской области зафиксированы два случая лихорадки Западного Нила

    2010
    10 комментариев

    В Ростовской области в этом году зарегистрированы и лабораторно подтверждены два случая заболевания лихорадкой Западного Нила (ЛЗН) — оба в городе Волгодонске. Об этом 21 июля сообщает региональный Роспотребнадзор. Заражение человека происходит при укусе комаром — переносчиком инфекции.

    «По результатам исследования у 13,9 % обследованных были обнаружены специфические антитела класса G (IgG) к вирусу Западного Нила (в том числе в г. Волгодонске — 9%, г. Таганроге — 14%, Неклиновском районе — 18,8%), что подтверждает циркуляцию вируса на данных территориях», — отмечается в сообщении.

    Эпидемический процесс начался в конце июня, с наступлением жары. В это время на людей стали активнее нападать комары. Они активно размножаются в водоёмах и в домах с затопленными подвалами. Немаловажную роль в распространении заболевания играют птицы, в особенности околоводного комплекса (вороны, голуби, утки, крачки). Они представляют собой резервуар для вируса ЛЗН.

    «С целью недопущения распространения носителей и переносчиков ЛЗН проводятся плановые и по эпидпоказаниям истребительные мероприятия; на сегодняшний день в Ростовской области общая площадь выполненных дезработ составляет: ларвицидная обработка постоянных и временных водоемов — 309,49 га, против имаго комаров — 192,93 га», — отмечается в сообщении.

    Лихорадка Западного Нила — острое вирусное заболевание. Через 2–8 дней после укуса комара появляются симптомы: подъем температуры до 38-40 градусов, озноб, понижение аппетита, боли в мышцах, особенно в икроножных, сыпь, изредка признаки менингоэнцефалита. В таких случаях необходимо обращаться к врачу.

    В самом Египте сейчас распространяется некая «неизвестная болезнь». По симптомам она напоминает лихорадку денге. В Роспотребнадзоре заявили, что случаев «неизвестной болезни» в России нет, а вот лихорадка денге периодически встречается. В прошлом году в стране было 29 случаев у прилетевших из южных стран. Тем не менее решено усилить санитарный контроль за авиарейсами из Египта.

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    Лихорадка Западного НилаИнфекцииРостовская областьКомары
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    Комментарии 10

    Гость21 Июл 2023 в 14:07
    Проверить все поголовье на украинские и англосаксонские корни
    +0−0
    Гость21 Июл 2023 в 14:02
    и что опять карантин, потом маски и перчатки, а потом Нас будут мучать наспех сделанными прививками?!
    +0−0
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