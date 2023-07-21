Берегитесь комаров. В Ростовской области зафиксированы два случая лихорадки Западного Нила

В Ростовской области в этом году зарегистрированы и лабораторно подтверждены два случая заболевания лихорадкой Западного Нила (ЛЗН) — оба в городе Волгодонске. Об этом 21 июля сообщает региональный Роспотребнадзор. Заражение человека происходит при укусе комаром — переносчиком инфекции.



«По результатам исследования у 13,9 % обследованных были обнаружены специфические антитела класса G (IgG) к вирусу Западного Нила (в том числе в г. Волгодонске — 9%, г. Таганроге — 14%, Неклиновском районе — 18,8%), что подтверждает циркуляцию вируса на данных территориях», — отмечается в сообщении.

