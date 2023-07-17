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    «Неизвестной болезнью» в Египте заражены уже до 1000 человек. Местные власти говорят, всё под контролем

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    На симптомы «неизвестной болезни» в Египте жалуются уже от 200 до 1 000 человек, передаёт 17 июля ТАСС. На утро понедельника больных было менее 70. Несмотря на это, министр здравоохранения и народонаселения Египта Халед Абдель Гаффар заявил, что ситуация в стране находится под контролем.

    Напомним, вспышка заболевания, по симптомам напоминающего лихорадку денге, произошла в деревне Эль-Аликат в провинции Кена к югу от Каира. Люди жалуются на высокую температуру, ломоту в костях, рвоту и головокружение.

    В Роспотребнадзоре заявили, что случаев «неизвестной болезни» в России нет, а вот лихорадка денге периодически встречается. В прошлом году в стране было 29 случаев у прилетевших из южных стран.

    Тем не менее решено усилить санитарный контроль за авиарейсами из Египта.

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