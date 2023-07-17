«Неизвестной болезнью» в Египте заражены уже до 1000 человек. Местные власти говорят, всё под контролем

На симптомы «неизвестной болезни» в Египте жалуются уже от 200 до 1 000 человек, передаёт 17 июля ТАСС. На утро понедельника больных было менее 70. Несмотря на это, министр здравоохранения и народонаселения Египта Халед Абдель Гаффар заявил, что ситуация в стране находится под контролем.



Напомним, вспышка заболевания, по симптомам напоминающего лихорадку денге, произошла в деревне Эль-Аликат в провинции Кена к югу от Каира. Люди жалуются на высокую температуру, ломоту в костях, рвоту и головокружение.

