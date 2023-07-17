«Неизвестной египетской болезни» в России нет, но было нечто похожее

Роспотребнадзор опроверг появление в России случаев заболевания «неизвестной болезнью» из Египта, но фиксировали уже нечто на неё похожее по симптомам.



«Неизвестной египетской болезни в России нет, а вот лихорадка денге, симптомы которой отмечаются у заболевших в Египте, периодически встречается», — цитирует 17 июля комментарий ведомства РИА Новости.

В прошлом году в стране было 29 случаев денге у прилетевших из южных стран, добавили в Роспотребнадзоре.

Как писала «Фонтанка», в 600 км от Каира выявили почти семь десятков заболевших с неизвестными симптомами. Контроль прибывающих из Египта рейсов был усилен.