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    «Неизвестной египетской болезни» в России нет, но было нечто похожее

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    2 комментария

    Роспотребнадзор опроверг появление в России случаев заболевания «неизвестной болезнью» из Египта, но фиксировали уже нечто на неё похожее по симптомам.

    «Неизвестной египетской болезни в России нет, а вот лихорадка денге, симптомы которой отмечаются у заболевших в Египте, периодически встречается», — цитирует 17 июля комментарий ведомства РИА Новости.

    В прошлом году в стране было 29 случаев денге у прилетевших из южных стран, добавили в Роспотребнадзоре.

    Как писала «Фонтанка», в 600 км от Каира выявили почти семь десятков заболевших с неизвестными симптомами. Контроль прибывающих из Египта рейсов был усилен.

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    Комментарии 2

    Гость17 Июл 2023 в 17:46
    Новый проект?!
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