Рейсы из Египта будут усиленно контролировать: там десятки заболевших неизвестной болезнью

Роспотребнадзор усилит контроль за авиарейсами из Египта после регистрации в стране десятков случаев неизвестного заболевания, схожего по симптомам с лихорадкой денге, сообщили в ведомстве.
Как сообщила 17 июля пресс-служба Роспотребнадзора, в провинции Кена, в 600 километрах к югу от Каира, зафиксированы случаи неизвестного заболевания. Симптомы заболевания схожи с лихорадкой денге, поэтому в связи со сложившейся ситуацией «в отношении рейсов, прибывающих из Египта, Роспотребнадзором усилен санитарно-карантинный контроль, в том числе с помощью автоматизированной информационной системы «Периметр».
В Роспотребнадзоре добавили, что взаимодействуют с египетской стороной и международными организациями, чтобы получить дополнительную информацию о природе заболевания, рисках его трансграничного распространения и предпринимаемых профилактических и противоэпидемических мерах.
Как пишет National news, неизвестной болезнью уже заразились 67 человек, у них высокая температура, утомляемость, боли в костях, тошнота и рвота.