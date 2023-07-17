Рейсы из Египта будут усиленно контролировать: там десятки заболевших неизвестной болезнью

Роспотребнадзор усилит контроль за авиарейсами из Египта после регистрации в стране десятков случаев неизвестного заболевания, схожего по симптомам с лихорадкой денге, сообщили в ведомстве.



Как сообщила 17 июля пресс-служба Роспотребнадзора, в провинции Кена, в 600 километрах к югу от Каира, зафиксированы случаи неизвестного заболевания. Симптомы заболевания схожи с лихорадкой денге, поэтому в связи со сложившейся ситуацией «в отношении рейсов, прибывающих из Египта, Роспотребнадзором усилен санитарно-карантинный контроль, в том числе с помощью автоматизированной информационной системы «Периметр».