Не гусь и не осёл. Южане приехали в Петербург, дети им рады

В Приморском парке Победы в Петербурге появились диковинные для нас птицы — огари, или красные утки. Горожане заметили их пару недель назад, а 21 июля автор канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков рассказывает, откуда они взялись.
Несколько пар огарей привезли в Петербург из Москвы и выпустили в Лебяжий пруд. Их привычное место обитания — южные регионы России: Ставропольский край, Астраханская область. С середины XX века они стали осваиваться в столице. Тогда в Московском зоопарке решили не подрезать крылья их птенцам, и те стали разлетаться по городу. В итоге сейчас их в Москве более 2 тысяч особей. В Петербурге этих красавцев местные обитатели пруда приняли дружелюбно, а больше всего им рады дети, рассказывает Павел Глазков.
Свое название птица получила, вероятно, за чёрный, как уголек, хвост - «огарок». Эти утки немного крупнее привычных нам крякв. Внешне они больше похожи на гусей, они так же, как гуси (в отличие от уток) образуют стабильные пары на всю жизнь. А вот их громкий крик вообще напоминает ржание осла. Но ученые относят их именно к уткам.