    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 16

    4 м/с, зап

    751мм

    67%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd90.85eur101.83

    Не гусь и не осёл. Южане приехали в Петербург, дети им рады

    330
    2 комментария
    ПоделитьсяПоделиться

    В Приморском парке Победы в Петербурге появились диковинные для нас птицы — огари, или красные утки. Горожане заметили их пару недель назад, а 21 июля автор канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков рассказывает, откуда они взялись.

    Несколько пар огарей привезли в Петербург из Москвы и выпустили в Лебяжий пруд. Их привычное место обитания — южные регионы России: Ставропольский край, Астраханская область. С середины XX века они стали осваиваться в столице. Тогда в Московском зоопарке решили не подрезать крылья их птенцам, и те стали разлетаться по городу. В итоге сейчас их в Москве более 2 тысяч особей. В Петербурге этих красавцев местные обитатели пруда приняли дружелюбно, а больше всего им рады дети, рассказывает Павел Глазков.

    Свое название птица получила, вероятно, за чёрный, как уголек, хвост - «огарок». Эти утки немного крупнее привычных нам крякв. Внешне они больше похожи на гусей, они так же, как гуси (в отличие от уток) образуют стабильные пары на всю жизнь. А вот их громкий крик вообще напоминает ржание осла. Но ученые относят их именно к уткам.

    Фото: Каждой твари по паре / Павел Глазков

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    УткиУтки в городеПтицыЖивотныеПрирода
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    Гость21 Июл 2023 в 12:10
    Судя по обилию в этом году, в Петербурге, дам в традиционных "южных" закрытых одеждах, причем не туристок, Петербургу пора соответствовать и животным миром, вот пернатые подтянулись, вместо лосей, ослы и верблюды, вот только змеи подколодные и пауки, правда в банке, у нас и так хватает, ведь благодаря им там похорошел и поюжнел город при них.
    +0−0
    Гость21 Июл 2023 в 12:08
    У нас в городе рады всем, а тем более — таким милашкам! 🤗
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close