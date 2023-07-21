Знакомство в церкви и дюжина ножевых. Подробности убийства, в котором признался 13-летний подросток из Москвы

Общение подростков, одного из которых нашли убитым на юге Москвы, началось в церкви. Об этом 20 июля пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, мальчики познакомились в церкви, по предварительным данным, оба росли без отцов, серьёзных ссор как будто не было. По информации MSK1.RU, в храме работала мать погибшего.
Она обратилась в полицию, когда во вторник 11-летний сын не вернулся с прогулки. На следующий день его нашли мёртвым в колодце у Каширского шоссе. На теле больше двенадцати ножевых ран, пишет портал.
Установленные в парке камеры зафиксировали, что на территорию парка он заходил с товарищем. Как сообщили в Следственном комитете, 13-летний школьник признался. В его доме нашли застиранную одежду со следами крови. В парке обнаружили пол-литровую бутылку, окурок, несколько листов бумаги и, судя по снимкам, нож.