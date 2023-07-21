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    Знакомство в церкви и дюжина ножевых. Подробности убийства, в котором признался 13-летний подросток из Москвы

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    3 комментария

    Общение подростков, одного из которых нашли убитым на юге Москвы, началось в церкви. Об этом 20 июля пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    По словам собеседника агентства, мальчики познакомились в церкви, по предварительным данным, оба росли без отцов, серьёзных ссор как будто не было. По информации MSK1.RU, в храме работала мать погибшего.

    Она обратилась в полицию, когда во вторник 11-летний сын не вернулся с прогулки. На следующий день его нашли мёртвым в колодце у Каширского шоссе. На теле больше двенадцати ножевых ран, пишет портал.

    Установленные в парке камеры зафиксировали, что на территорию парка он заходил с товарищем. Как сообщили в Следственном комитете, 13-летний школьник признался. В его доме нашли застиранную одежду со следами крови. В парке обнаружили пол-литровую бутылку, окурок, несколько листов бумаги и, судя по снимкам, нож.

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    Комментарии 3

    Гость21 Июл 2023 в 01:32
    Ну и где наши местные мутные персонажи, утверждавшие вчера, что преступник — мигрантский сын? 🤔 Ждём их извинений и деятельного раскаяния в грехе напраслины... 🥱
    +0−0
    triton197721 Июл 2023 в 01:18
    Подростки особенно не застрахованы от потенциальных психических отклонений в силу социальных, моральных и просих "сложностей детства", порой это чревато и подобными кровавыми "инцидентами"...
    +0−1
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