Знакомство в церкви и дюжина ножевых. Подробности убийства, в котором признался 13-летний подросток из Москвы

Общение подростков, одного из которых нашли убитым на юге Москвы, началось в церкви. Об этом 20 июля пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



По словам собеседника агентства, мальчики познакомились в церкви, по предварительным данным, оба росли без отцов, серьёзных ссор как будто не было. По информации MSK1.RU, в храме работала мать погибшего.

Она обратилась в полицию, когда во вторник 11-летний сын не вернулся с прогулки. На следующий день его нашли мёртвым в колодце у Каширского шоссе. На теле больше двенадцати ножевых ран, пишет портал.