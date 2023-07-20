СК: 13-летний подросток из Москвы признался в убийстве своего товарища

Следователи столичного управления СКР раскрыли дело об убийстве 11-летнего подростка, тело которого нашли в колодце у Каширского шоссе. Как сообщает 20 июля пресс-служба ведомства, юноша во всем признался. Выйти на подозреваемого в том числе помогла запись с камеры видеонаблюдения, установленной у парка. На территорию подростки зашли вдвоем, а вышел только один.

«Во время обысков, проводимых по месту его жительства, в квартире обнаружены следы преступления, в том числе застиранная одежда со следами вещества бурого цвета. Следователи столичного СК продолжают проведение следственных действий», — говорится в сообщении СКР.

11-летний школьник пропал в среду. По словам матери, он ушел гулять и не вернулся. Труп ребенка нашли в тот же день.



В мае в Петербурге прогремела новость о жестоком убийстве 13-летней Василисы. 16-летний знакомый заманил ее в лес к заранее выкопанной яме, убил на камеру и закопал тело.

