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    Пропавшего 11-летнего школьника нашли мёртвым в парке Москвы. Его могли убить

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    В Москве поиски пропавшего мальчика закончились в зарослях в районе Каширского шоссе. Судя по опубликованным снимкам, его тело пришлось доставать из колодца.

    Как сообщили в прокуратуре столицы, 19 июля ребёнок найден мёртвым на территории парковой зоны. Ножевые ранения дают основания полагать, что смерть была насильственной.

    Фото: Официальный канал прокуратуры г. Москвы
    Фото: Официальный канал прокуратуры г. Москвы
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    «Прокуратура Москвы контролирует ход и результаты процессуальной проверки, принятие по её результатам процессуального решения, в том числе о возбуждении уголовного дела по факту убийства малолетнего», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

    О пропаже мальчика в среду заявила мать. Он ушёл гулять накануне днём и не вернулся домой.

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