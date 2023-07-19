Пропавшего 11-летнего школьника нашли мёртвым в парке Москвы. Его могли убить

В Москве поиски пропавшего мальчика закончились в зарослях в районе Каширского шоссе. Судя по опубликованным снимкам, его тело пришлось доставать из колодца.
Как сообщили в прокуратуре столицы, 19 июля ребёнок найден мёртвым на территории парковой зоны. Ножевые ранения дают основания полагать, что смерть была насильственной.
«Прокуратура Москвы контролирует ход и результаты процессуальной проверки, принятие по её результатам процессуального решения, в том числе о возбуждении уголовного дела по факту убийства малолетнего», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
О пропаже мальчика в среду заявила мать. Он ушёл гулять накануне днём и не вернулся домой.