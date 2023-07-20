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    «Свободна». Госсекретарь с обложки Playboy отправлена в отставку во Франции

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    16 комментариев

    Госсекретарь Франции по вопросам социальной экономики и общественной жизни Марлен Шьяппа отправлена в отставку. Такое решение принял президент республики Эммануэль Макрон, сообщает 20 июля телеканал BFM TV.

    Французам Марлен Шьяппа запомнится, скорее всего, не политической деятельностью. А тем, что в мае снялась в откровенной фотосессии и дала развернутое интервью журналу Playboy. Весь тираж с госсекретарем на обложке во Франции раскупили за несколько часов.

    «Фонтанка» писала об этом.

    Премьер страны Элизабет Борн сделала подчиненной выговор. Шьяппа тогда ответила в соцсетях: «Защита права женщин распоряжаться своим телом происходит везде и всегда. Во Франции женщины свободны».

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    Комментарии 16

    Ref20 Июл 2023 в 23:35
    Эммануэль ненавидит женщин.
    +0−1
    chip120 Июл 2023 в 23:33
    Так, фото посмотрел, тетка для своего возраста норм, а что за 493 на грудях набито?
    +0−1
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