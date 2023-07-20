«Свободна». Госсекретарь с обложки Playboy отправлена в отставку во Франции

Госсекретарь Франции по вопросам социальной экономики и общественной жизни Марлен Шьяппа отправлена в отставку. Такое решение принял президент республики Эммануэль Макрон, сообщает 20 июля телеканал BFM TV .



Французам Марлен Шьяппа запомнится, скорее всего, не политической деятельностью. А тем, что в мае снялась в откровенной фотосессии и дала развернутое интервью журналу Playboy. Весь тираж с госсекретарем на обложке во Франции раскупили за несколько часов.



«Фонтанка» писала об этом.



Премьер страны Элизабет Борн сделала подчиненной выговор. Шьяппа тогда ответила в соцсетях: «Защита права женщин распоряжаться своим телом происходит везде и всегда. Во Франции женщины свободны».

