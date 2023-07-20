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    В Мариинском театре представят единственную комическую оперу Вагнера «Нюрнбергские мейстерзингеры»

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    21 и 22 июля на сцене Маринского театра пройдет премьера единственной комической оперы Вагнера «Нюрнбергские мейстерзингеры». Режиссером постановки выступил Константин Балакин, поставивший оперы «Ночь перед Рождеством, или Черевички», «Царская невеста», «Волшебная флейта», «Сказка о царе Салтане» в Ростовском музыкальном театре и «Война и мир» (совместно с Королевской шотландской академией музыки и драмы) в Ростовской консерватории.

    Елена Вершинина. Эскизы костюмов Бекмессера, Евы и Ганса Сакса. Постановка 2023 года.
    Елена Вершинина. Эскизы костюмов Бекмессера, Евы и Ганса Сакса. Постановка 2023 года.Фото: mariinsky.ru
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    Показы пройдут в рамках месяца Вагнера в Мариинке: к 210-летию композитора на сценических площадках Мариинского театра покажут важнейшие оперы Рихарда Вагнера — «Тангейзер», «Тристан и Изольда» и две части тетралогии «Кольцо нибелунга» — «Золото Рейна» и «Валькирия».

    «Нюрнбергские мейстерзингеры» — уникальная для вагнеровского творчества опера. Вагнер выступает как комедиограф, хоть и использует смех для назидания зрителям. Действие происходит в Нюрнберге 16 века, мейстерзингеры — немецкие поэты-музыканты из бюргерского сословия, объединявшиеся по ремесленно-цеховому принципу в литературно-певческие общества (школы). Вагнер подробно изучил музыкальную традицию мейстерзингеров, их быт и культуру. Одной из главных целей композитора было воссоздать для зрителей образ самого Нюрнберга, «благоухающего ароматом бузины и липы».

    Для режиссёра Константина Балакина «Нюрнбергские мейстерзингеры» в Мариинском театре станут первой вагнеровской постановкой. Музыкальный руководитель — Валерий Гергиев.

    По традиции Мариинский театр подготовил виртуальную выставку к премьере.

    Состав исполнителей можно увидеть на странице спектакля на сайте театра. Опера исполняется на немецком языке (сопровождается синхронными титрами на русском и английском языках).

    Показы состоятся 21, 22 и 30 июля на сцене Мариинский-2.

    12+

    Полина Никитина

    Елена Вершинина. Эскизы костюмов Бекмессера, Евы и Ганса Сакса. Постановка 2023 года.
    Елена Вершинина. Эскизы костюмов Бекмессера, Евы и Ганса Сакса. Постановка 2023 года.Фото: mariinsky.ru

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    Мариинский театр
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