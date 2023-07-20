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    Аргентина заблокировала заход судна с газом из России

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    Власти Аргентины заблокировали заход судна со сжиженным природным газом (СПГ) из России в связи «с уважением международных рамок». Об этом в интервью телеканалу C5N сказал министр экономики страны и кандидат в президенты Серхио Масса.

    «Мы приняли решение ввиду международных санкций, которые применяются по отношению к отдельным российским компаниям, заблокировать заход судна с СПГ происхождением из России», — сказал Масса (перевод по РИА Новости).

    Ранее агентство Bloomberg сообщало, что ЕС призвал Аргентину не присоединяться к БРИКС, пока продолжается конфликт на Украине.

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