Аргентина заблокировала заход судна с газом из России

Власти Аргентины заблокировали заход судна со сжиженным природным газом (СПГ) из России в связи «с уважением международных рамок». Об этом в интервью телеканалу C5N сказал министр экономики страны и кандидат в президенты Серхио Масса.



«Мы приняли решение ввиду международных санкций, которые применяются по отношению к отдельным российским компаниям, заблокировать заход судна с СПГ происхождением из России», — сказал Масса (перевод по РИА Новости).



Ранее агентство Bloomberg сообщало, что ЕС призвал Аргентину не присоединяться к БРИКС, пока продолжается конфликт на Украине.

