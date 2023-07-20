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    «Птичьим» гриппом заразились кошки. Чем рискуют их хозяева?

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    Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила риск заражения человека «птичьим» гриппом через кошек, сообщает 19 июля РИА Новости.

    Эксперты изучили массовое заражение кошек вирусом птичьего гриппа (H5N1) в Польше. Местные власти уведомили ВОЗ почти о 30 таких случаях. Источник заболевания пока неизвестен. Чиновники просили ответить на вопрос, стоит ли опасаться подхватить вирус от питомцев их хозяевам. А также ветеринарам, которые лечат животных.

    ВОЗ оценила риск заражения человека от кошек как «низкий для населения в целом». А для владельцев заболевших животных и ветеринаров — «от низкого до умеренного».

    Отмечено, что о заражении кошек вирусом H5N1 сообщалось и раньше, но в Польше впервые «зафиксировано большое число инфицированных животных на обширной территории».

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    КошкиПтичий грипп
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