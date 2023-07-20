«Птичьим» гриппом заразились кошки. Чем рискуют их хозяева?

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила риск заражения человека «птичьим» гриппом через кошек, сообщает 19 июля РИА Новости.



Эксперты изучили массовое заражение кошек вирусом птичьего гриппа (H5N1) в Польше. Местные власти уведомили ВОЗ почти о 30 таких случаях. Источник заболевания пока неизвестен. Чиновники просили ответить на вопрос, стоит ли опасаться подхватить вирус от питомцев их хозяевам. А также ветеринарам, которые лечат животных.



ВОЗ оценила риск заражения человека от кошек как «низкий для населения в целом». А для владельцев заболевших животных и ветеринаров — «от низкого до умеренного».

