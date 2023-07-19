Вышел трейлер «Призрака в Венеции» Кеннета Браны про расследования Эркюля Пуаро. И это хоррор!

Кинокомпания 20th Century Studios выложила на YouTube-канале трейлер предстоящего фильма «Призрак в Венеции» — новой части экранизации, где главную роль — бельгийского детектива Эркюля Пуаро — играет Кеннет Брана. Фильм, что ждут на мировых киноэкранах 15 сентября 2023 года, снят по роману Агаты Кристи «Вечеринка в Хэллоуин».
События разворачиваются в канун дня всех святых в Венеции по окончании Второй мировой войны. Пуаро уже ушел на покой и живет в самом чарующем городе на земле. Однако после посещения спиритического сеанса в одном из палаццо, где происходит убийство, детектива утягивает за собой мир теней и секретов.
Первые зрители трейлера отмечают, что картина получилась в жанре хоррора, который действительно способен напугать.
Автор: YouTube/20th Century Studios
В ленте в одной из главных ролей снялась Мишель Йео — звезда фильма «Всё везде и сразу», получившая за свою роль «Оскар» и «Золотой глобус», а также другие награды. Среди других ее фильмов — «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», «Шан-Чи и легенда десяти колец», «Безумно богатые азиаты».
Ранее Кеннет Брана выпустил фильмы «Убийство в Восточном экспрессе» и «Смерть на Ниле», в которых также сыграл главную роль.