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    Юные ласточки осваивают провода-качели. Но норы всё ещё зачем-то нужны родителям

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    7 комментариев
    Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России
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    Потомство пернатых подрастает. Порой птенцов уже сложно отличить от родителей.

    «Теперь большая стая ласточек летает в поисках еды и отдыхает на проводах», — рассказывает 18 июля бёрдвотчер Антон Кубышкин в сообществе «Птицы СПб и России» «ВКонтакте». По его словам, ласточки поселились на территории дорожной стройки, и, похоже, строители оберегают их норы.

    Береговушки — небольшие перелётные птицы семейства ласточковых, обитающие в Европе почти повсеместно. Они моногамны (на одного самца приходится одна самка), чаще всего гнездятся большими колониями — до 1 500 пар. Для гнезда делают норы — «Фонтанка» показывала, как они копают песок.

    Утята тоже заметно подросли.

    Кстати, в природе бывает так, что птицы выкармливают чужих птенцов, и не только кукушат.

    Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России

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    Комментарии 7

    Pupin18 Июл 2023 в 14:26
    Где ласточек в городе можно увидеть? Только в Павловске 1 раз видел.
    +0−0
    Гость18 Июл 2023 в 14:07
    Славные пернатые +🙂
    +0−0
    DEMOMON18 Июл 2023 в 13:36
    Ласточки прикольные, маневренные.
    +0−0
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