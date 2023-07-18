Юные ласточки осваивают провода-качели. Но норы всё ещё зачем-то нужны родителям

Потомство пернатых подрастает. Порой птенцов уже сложно отличить от родителей.
«Теперь большая стая ласточек летает в поисках еды и отдыхает на проводах», — рассказывает 18 июля бёрдвотчер Антон Кубышкин в сообществе «Птицы СПб и России» «ВКонтакте». По его словам, ласточки поселились на территории дорожной стройки, и, похоже, строители оберегают их норы.
Береговушки — небольшие перелётные птицы семейства ласточковых, обитающие в Европе почти повсеместно. Они моногамны (на одного самца приходится одна самка), чаще всего гнездятся большими колониями — до 1 500 пар. Для гнезда делают норы — «Фонтанка» показывала, как они копают песок.
Утята тоже заметно подросли.
Кстати, в природе бывает так, что птицы выкармливают чужих птенцов, и не только кукушат.