Первый IPhone продали на аукционе за 190 000 долларов

На аукционе в США Apple iPhone 2007 года (первое поколение) продали за 190 372,80 доллара. Сумма в 300 раз превышает его первоначальную цену. Об этом во вторник, 18 июля, сообщает The Guardian.

Эта модель на 4 гб, купленная за 599 долларов, все еще находилась в заводской упаковке. Аукционист LCG Auctions назвал устройством «популярным предметом коллекционирования высокого класса» и «чрезвычайно редким». Также организатор отметил, что редко можно найти iPhone первого поколения совсем без повреждений.

Директор Apple Стив Джобс представил iPhone в Сан-Франциско на выставке Macworld 9 января 2007 года. Тогда он сказал: «Сегодня Apple собирается заново изобрести телефон».

