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    Первый IPhone продали на аукционе за 190 000 долларов

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    На аукционе в США Apple iPhone 2007 года (первое поколение) продали за 190 372,80 доллара. Сумма в 300 раз превышает его первоначальную цену. Об этом во вторник, 18 июля, сообщает The Guardian.

    Эта модель на 4 гб, купленная за 599 долларов, все еще находилась в заводской упаковке. Аукционист LCG Auctions назвал устройством «популярным предметом коллекционирования высокого класса» и «чрезвычайно редким». Также организатор отметил, что редко можно найти iPhone первого поколения совсем без повреждений.

    Директор Apple Стив Джобс представил iPhone в Сан-Франциско на выставке Macworld 9 января 2007 года. Тогда он сказал: «Сегодня Apple собирается заново изобрести телефон».

    iPhone стал самым успешным продуктом Apple, журнал Time назвал его изобретением 2007 года.

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    СШААукцион
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