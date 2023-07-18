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    Врачи рассказали, в каких овощах больше вреда, чем пользы

    Врачи рассказали, в каких овощах больше вреда, чем пользы

    И почему вы всё равно не сможете от них отказаться

    5052
    3 комментария
    Вряд ли продавец на рынке расскажет вам всё о пользе и вреде овощей
    Вряд ли продавец на рынке расскажет вам всё о пользе и вреде овощейФото: Александр Подопригора / 161.RU
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    С одной стороны, овощи считаются чуть ли не самой полезной едой. А особенно упорные адепты здорового питания вообще делают их главным блюдом своего стола. В Америке, например, живет миллиардер и биохакер, который съедает больше 30 килограммов овощей в месяц, чтобы держать себя в форме. Вы только представьте, каких масштабов его метеоризм! Мы до таких объемов овощепотребления вряд ли дойдем, потому что подозреваем, что всё нужно есть в меру, но считаем, что нелишним было бы узнать, с какими овощами нужно быть немного осторожнее, как бы мы их ни любили.

    Вряд ли продавец на рынке расскажет вам всё о пользе и вреде овощей
    Вряд ли продавец на рынке расскажет вам всё о пользе и вреде овощейФото: Александр Подопригора / 161.RU
    1

    Консервированный зеленый горошек

    Диетологи считают, что человеку достаточно 3–4 столовых ложек консервированного горошка в день. Если эти показатели превысить, можно заработать сильное газообразование (из-за обилия пурина), угнетение выработки ферментов и жировую дистрофию печени. Пожилым людям стоит обходить консервированный горох стороной, потому что в их мышцах может задерживаться пуриновая кислота, что вызовет неприятные болевые ощущения.

    Кроме того, консервированный зеленый горошек не подойдет пациентам с заболеваниями поджелудочной железы — в нем много сахара и соли. Также не стоит употреблять его, если у вас есть проблемы с ЖКТ (он может раздражать слизистые оболочки), подагра (высокое содержание кислот в консервированном зеленом горошке может ухудшить состояние), холецистит, гастрит и язва (чтобы избежать обострения). Зеленый горошек может спровоцировать метеоризм у любого человека, поэтому лучше им не злоупотреблять, особенно маленьким детям, беременным и кормящим матерям. Детям до 3 лет лучше употреблять лишь немного свежего гороха, а малышам до 1 года от него лучше совсем отказаться.

    Вряд ли продавец на рынке расскажет вам всё о пользе и вреде овощей
    Вряд ли продавец на рынке расскажет вам всё о пользе и вреде овощейФото: Александр Подопригора / 161.RU
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    2

    Помидоры

    В одном качественном помидоре среднего размера могут содержаться до трети суточной нормы витамина С, необходимый для нормального роста тканей витамин В, а в кожуре содержится флавоноид нарингенин, способный уменьшать воспаления. Но главная томатная ценность — ликопин.

    — Это мощный антиоксидант, снижающий в том числе риск раковых и сердечных заболеваний, — говорит врач-диетолог Ирина Торопыгина. — Больше всего его содержится в кожуре томатов. И чем краснее ягода, тем больше в ней концентрация ликопина. Кроме того, помидоры снижают уровень плохого холестерина, повышают эластичность стенок артерий и эффективны в профилактике раковых заболеваний.

    Ирина Торопыгина — врач-диетолог, специалист по функциональному интегративному питанию, специалист по ДНК-тестированию.

    Но искать одну только пользу в помидорах не стоит. Во-первых, того же ликопина наш организм способен переваривать до 22 мг в сутки (а это меньше 3 средних помидоров). Во-вторых, многое зависит от того, где выращены помидоры: в садовой теплице или в грунте с химическими удобрениями. Во втором случае вы рискуете получить больше нитратов и других вредных веществ, чем пользы. Также изредка у людей бывает индивидуальная непереносимость.

    — У больных с подагрой помидоры могут вызывать приступы заболевания, — говорит Ирина Бородина. — При язве желудка и 12-перстной кишки, а также при гастрите с повышенной кислотностью употреблять томаты нужно с осторожностью, а в период обострения их следует исключить из рациона. Томат провоцирует и без того повышенную кислотность, а из-за грубой клетчатки еще и раздражает слизистую желудка и 12-перстной кишки. Поэтому воспаление этих органов усиливается. Противопоказаны помидоры при заболеваниях желчных путей и желчекаменной болезни, так как томаты обладают ярко выраженным желчегонным эффектом.

    Тем, кто страдает желчекаменной болезнью, лучше всего согласовать свой рацион с врачом. Не исключено, что он вообще запретит помидоры.

    Кстати, похудеть на помидорах не получится. Они, конечно, низкокалорийные (в среднем 18 ккал на 100 г) и на 95% состоят из воды, но у некоторых людей способны вызвать скачки сахара в крови. Похудеть из-за этого будет проблематично. Кроме того, в помидорах содержится много соли, которая разжигает аппетит.

    Вряд ли продавец на рынке расскажет вам всё о пользе и вреде овощей
    Вряд ли продавец на рынке расскажет вам всё о пользе и вреде овощейФото: Александр Подопригора / 161.RU
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    3

    Картофель

    В картофеле содержится много калия, существуют даже разгрузочные дни на вареном картофеле, которые помогают вывести лишнюю жидкость из организма. Но он не считается продуктом здорового питания из-за негативного воздействия на уровень сахара в крови. И если бы это была единственная претензия диетологов! Больше всего вопросов к картошке из-за соланина и крахмала.

    — Крахмал составляет 70–80% всех сухих веществ клубня, — говорит диетолог-нутрициолог Тамара Крамченинова. — Если картофель долго хранится, часть крахмала распадается до глюкозы, фруктозы и других простых углеводов. При этом клубни имеют невысокую энергетическую ценность: 75 ккал на 100 г продукта. Если есть картошку ежедневно, даже за неделю можно набрать килограмм лишнего веса. Но здесь всё индивидуально и зависит от профицита калорий у разных людей.

    Тамара Крамченинова — диетолог-нутрициолог, врач спортивной медицины и ЛФК, консультант по вопросам питания, автор курсов по нутрицевтике, спортивному питанию, гематомониторингу и детоксу, мастер спорта по становой тяге.

    — Также картофельная кожура вырабатывает соланин — он негативно влияет на нервную систему, — говорит врач-диетолог Ирина Бородина. — К тому же картофель обладает высоким гликемическим индексом, то есть очень быстро отдает свою энергию организму. Вы вскоре снова чувствуете голод, а у обменных процессов нарушается здоровый режим.

    Ирина Бородина — врач-диетолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт первой категории.

    Если вы увидели на полке магазина зеленый картофель, не спешите его брать. Зеленую окраску картофель приобретает из-за соланина — вследствие нарушений технологии выращивания или потому, что клубни залежались на свету. Из-за такого картофеля вы, конечно, не умрете, но получить легкое отравление можете запросто. Снизить вред картофеля можно, если срезать все зеленые места и готовить в духовке или варить.

    Вряд ли продавец на рынке расскажет вам всё о пользе и вреде овощей
    Вряд ли продавец на рынке расскажет вам всё о пользе и вреде овощейФото: Александр Подопригора / 161.RU
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    4

    Свекла

    В свекле много сахара, поэтому ее потребление стоит ограничить диабетикам. Тем, кто страдает остеопорозом (или склонен к нему), тоже лучше лишний раз не есть свеклу — она мешает усвоению кальция. Ну а любые расстройства кишечника свекла только усилит.

    — Свекла, несмотря на множество положительных свойств (улучшает пищеварение, снижает уровень плохого холестерина в крови), может нанести вред организму, — говорит Ирина Бородина. — Не стоит увлекаться ни сырой, ни вареной свеклой при гастрите с повышенной кислотностью, так как она способна еще больше повышать кислотность желудка. Также свекла содержит большое количество оксалата кальция, поэтому следует осторожно ее употреблять пациентам с мочекаменной болезнью.

    Вряд ли продавец на рынке расскажет вам всё о пользе и вреде овощей
    Вряд ли продавец на рынке расскажет вам всё о пользе и вреде овощейФото: Александр Подопригора / 161.RU
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    5

    Капуста

    Капусту врачи рекомендуют исключить из рациона, если у вас нарушена работа ЖКТ (в этом случае можно есть разве что вареную капусту), есть заболевания щитовидной железы (капуста содержит йод в больших количествах), обострение или воспаление язвы (капуста может стать причиной ухудшения состояния). У людей с нарушенной функцией поджелудочной железы и дефицитом ферментов свежая капуста вызовет жестокий метеоризм, дискомфорт и боли в кишечнике.

    — Осторожнее с ней надо быть людям с проблемами ЖКТ. Например, если у вас метеоризм, вздутие живота, болевые ощущения, понятно, что потребление квашеной капусты не рекомендуется, — говорит Ирина Торопыгина. — Всё зависит от индивидуальной чувствительности и переносимости. В любом случае не стоит злоупотреблять капустой. Рекомендованная порция для здорового взрослого человека — не больше 150 граммов в день.

    Вряд ли продавец на рынке расскажет вам всё о пользе и вреде овощей
    Вряд ли продавец на рынке расскажет вам всё о пользе и вреде овощейФото: Александр Подопригора / 161.RU
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    6

    Баклажаны

    Баклажан склонен аккумулировать соланин в процессе роста: чем старше ягода, тем больше яда содержит кожица. Поэтому при приготовлении кожицу лучше снимать. В мякоти баклажана также есть вредные вещества, которые стимулируют увеличение количества щавелевой кислоты в организме, что может стать причиной камней в почках.

    Летальную дозу баклажанов вы вряд ли съедите. Даже для легкого отравления — с головной болью, диареей, тошнотой, временной дезориентацией и повышением температуры до 38 градусов — придется постараться.

    Тем не менее стоит проконсультироваться с врачом, если у вас есть колит, холецистит, камни в почках, обостренный артрит, низкий уровень железа или аллергия на пасленовые.

    Вряд ли продавец на рынке расскажет вам всё о пользе и вреде овощей
    Вряд ли продавец на рынке расскажет вам всё о пользе и вреде овощейФото: Александр Подопригора / 161.RU
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    7

    Стоит ли отказываться от овощей

    По данным Всемирной организации здравоохранения, овощи (наравне с фруктами) — важные компоненты здорового рациона и должны составлять его половину. Если ими пренебрегать, можно почувствовать ухудшение здоровья и попасть в группу риска по сердечно-сосудистым, онкологическим и другим неинфекционным заболеваниям.

    Овощи богаты клетчаткой, которая улучшает пищеварение, они низкокалорийны (в них практически нет жиров), они снижают общий гликемический индекс пищи, которую мы съедаем вместе с овощами, соответственно, снижается скорость пищеварения и усвоения еды, а поступление глюкозы в кровь становится более плавным и длительным. В конце концов, овощи богаты витаминами, минералами и антиоксидантами.

    Вряд ли продавец на рынке расскажет вам всё о пользе и вреде овощей
    Вряд ли продавец на рынке расскажет вам всё о пользе и вреде овощейФото: Александр Подопригора / 161.RU
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    Комментарии 3

    Гость18 Июл 2023 в 09:26
    короче ничего нельзя
    )))
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