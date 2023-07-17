Детские площадки — под снос от греха подальше. Почему ЖК «Ладожский парк» почти лишился мест «посидеть» и «полазать»

Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





В жилом комплексе «Ладожский парк» чиновники снесли половину детских площадок. ЖК — это старый и проблемный городской инвестиционный проект с обанкротившимся застройщиком и не оформленной как положено землей. В итоге территория официально городская, но обязанность по уходу за ней ни на кого не возложена. По информации «Фонтанки», на днях губернатор Беглов объявит о спасении детско-спортивной инфраструктуры ЖК.



Начиная со вторника, 11 июля, жильцы жилого комплекса «Ладожский парк» в Невском районе наблюдали, как одну за другой сносят детские площадки, скамейки и спортивный инвентарь.



«Снесли все детские площадки (вроде законно — плохое состояние), но новые строить не могут, также, как и благоустроить территорию (освещение, дорожки и т.д.) ввиду того, что внутридворовая земля никому не принадлежит. Администрации Невского района и МО «Правобережный» не могут решить (10 лет домам с момента постройки), кто должен межевать землю», — посетовал читатель «Фонтанки».



Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





После поднявшейся шумихи и вмешательства одного из депутатов Заксобрания снос удалось остановить.

Поводом стало видео местного жителя Дмитрия Данилова, он же — глава местной администрации соседнего Невского округа. За несколько дней его пояснения о том, что происходит в их ЖК, набрали порядка 5 тысяч просмотров. Как объясняет в нём Данилов, решение снести площадки приняли после жалоб жителей на состояние оборудования. Данилов также обратился к депутату Игорю Высоцкому, а он уже к другим чиновникам. Как говорят, он требовал остановить снос в достаточно жесткой манере и упоминал про гнев местных жителей, которые, если что, «готовы идти до конца». В итоге власти пошли на попятную и принялись обсуждать, как сохранить площадки. Решение, утверждает один из собеседников «Фонтанки», уже принято, и о нём в ближайшие дни расскажет губернатор Александр Беглов.

ЖК «Ладожский парк» — это давний проблемный городской объект, основные его проблемы — с достройкой — были решены еще до прихода нынешнего градоначальника Александра Беглова. Больше 15 лет назад городские власти заключили инвестиционный контракт на строительство жилья на участке чуть более 14 га по адресу: улица Кржижановского, участок 1 (г. Санкт-Петербург, улица Кржижановского, участок 1, севернее пересечения с улицей Латышских Стрелков). ЖК расположен между станциями метро «Проспект Большевиков» и «Ладожская». 15 жилых домов, около 300 тысяч квадратных метров жилья.



По условиям инвестиционного контракта для обеспечения жильем ветеранов войны застройщик должен был передать 14 % квартир в жилом комплексе. Изначально комитет имущественных отношений заключил договор аренды земли с ОАО «Московская инвестиционно-строительная компания», потом инвестора сменили на столичную же ЗАО «Квартира.ру — Северо-Запад». В отношении фирмы было открыто конкурсное производство, и долгий банкротный процесс завершился уже в 2017 году.

Из-за задержек в сдаче домов в эксплуатацию дольщики митинговали, сроки ввода переносились неоднократно.



Как писал «строительный» вице-губернатор Николай Линченко в ответ на запрос депутата Заксобрания Игоря Высоцкого осенью 2020 года (документ есть в распоряжении редакции), из-за банкротства инвестора проект межевания этого земельного участка не разрабатывался.

В комитете имущественных отношений «Фонтанке» подтвердили, что участок находится в неразграниченной государственной собственности. Если перевести по сути — то земля, хоть и государственная, но если говорить о конкретных органах власти, то ответственных за эту территорию нет. Если задаться вопросом: а кто эту землю убирает, благоустраивает и так далее, то ответ будет — официально никто. На вопрос: а можно ли было как-то без сноса обойтись, в комитете посоветовали обратиться в администрацию Невского района. Там, в свою очередь, «Фонтанке» пообещали по готовности прислать ответ.



Детские и спортивные площадки поставил еще застройщик. Как за территорией ухаживали все эти годы — отдельный вопрос. Вероятнее всего, в ручном режиме, так как ни район, ни муниципалитет официально тратить деньги на благоустройство «не своей территории», в общем-то, не могли — на это просто не выделялось финансирование. В итоге оборудование площадок постепенно ветшало.

«Там до сих пор земля не передана ни району, ни муниципальному образованию, и никто на баланс их не хочет брать. И поэтому району было проще всего взять и снести их. Чтобы не отвечать. Не надо ни подкрашивать, не надо отвечать. Если кто-то из детей упал, не дай Бог. Так спокойнее», — рассказал Игорь Высоцкий.



По словам Высоцкого, он долго добивался, чтобы городские власти выполнили проект межевания. В итоге детские площадки, возможно, вернутся к ЖК другим путем: «Удалось добиться, чтобы комитет имущественных отношений и комитет по градостроительству обратились к федеральному министерству, и Госдума наконец-то приняла закон, где можно обойтись без проекта межевания. Сейчас этот федеральный закон лежит у нас в юркоме, потому что мы должны привести наше региональное в соответствие с федеральным», — пояснил Высоцкий.



То есть когда городское законодательство скорректируют в соответствии с изменившимся федеральным, вместо проекта межевания для обустройства детских и спортивных площадок «Ладожскому парку» будет достаточно разработать соответствующую схему. Как пояснил депутат, он уже доложил обо всем председателю парламента Александру Бельскому и, как только парламент выйдет с каникул, он примет необходимые региональные законопроекты, возможно даже, это произойдет уже в сентябре.



«Путем общественных слушаний жители будут говорить: «Да, такая детская площадка нам нужна». Мы прикладываем для комитета по градостроительству схему и [итоги] публичных слушаний, которые провели многоквартирные дома. И этого будет достаточно», — добавил Высоцкий.



И тогда на разработку проекта благоустройства и непосредственно работы можно будет выделять финансирование. «Думаю, в 2024 году мы там полностью поставим все детские площадки. А сейчас я категорически запретил сносить — хотя бы две площадки оставить. Район неохотно согласился. Иначе я, говорю, лягу грудью на амбразуру», — заметил парламентарий. По его данным, успели снести только две из четырех детских площадок, и все то, что не успели демонтировать, уже 18 июля начнут по мере сил подновлять.



Ирина Корбат, Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»