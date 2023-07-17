Отца и сына на «Ладе» со стрельбой ловили в Ленобласти, а потом искали по садам

Лихача на «Ладе» в Тосненском районе Ленобласти полицейским пришлось останавливать стрельбой. Однако задержать его удалось не сразу — поначалу ему вместе с пассажиром удалось сбежать.

Инцидент произошел ночью 15 июля, сообщает 17 июля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В 2:45 на 7-м километре автодороги «Ям-Ижора — Никольское» экипаж ГИБДД попытался остановить автомобиль ВАЗ-2114, водитель которого грубо нарушил ПДД. Однако автомобилист требование полицейских об остановке проигнорировал и ускорился, пытаясь скрыться. Началась погоня.