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    Отца и сына на «Ладе» со стрельбой ловили в Ленобласти, а потом искали по садам

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    ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

    Лихача на «Ладе» в Тосненском районе Ленобласти полицейским пришлось останавливать стрельбой. Однако задержать его удалось не сразу — поначалу ему вместе с пассажиром удалось сбежать.

    Инцидент произошел ночью 15 июля, сообщает 17 июля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В 2:45 на 7-м километре автодороги «Ям-Ижора — Никольское» экипаж ГИБДД попытался остановить автомобиль ВАЗ-2114, водитель которого грубо нарушил ПДД. Однако автомобилист требование полицейских об остановке проигнорировал и ускорился, пытаясь скрыться. Началась погоня.

    В три часа ночи на 1-м километре автодороги «Подъезд к деревне Мишкино» инспектор применил табельное оружие. Сделав предупредительный выстрел, он пять раз пальнул по колесам «Лады», после чего машину удалось остановить. Однако водитель и пассажир ВАЗа сумели скрыться в лесном массиве.

    Некоторое время спустя в одном из садоводческих товариществ Тосненского района нарушителей наконец задержали. Ими оказались 40-летний местный житель и его 18-летний сын. Первый получил административный протокол за вождение без прав по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ, второй — целую пачку протоколов: за неостановку по требованию полиции (ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ), нарушение правил расположения ТС на проезжей части (ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ), несоблюдение требований дорожных знаков и разметки (ч. 2 ст. 12.16 КоАП РФ), вождение без прав (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ) и отсутствие ОСАГО (ч. 1 ст. 12.37 КоАП РФ).

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