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    Незаконный пролом в доме Макаровых в Петербурге заложили кирпичом

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    Незаконный проем, который проломили в доме-памятнике на 5-й линии Васильевского острова в Петербурге, заложили кирпичом. Об этом «Фонтанке» 17 июля рассказала читательница Елизавета.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Дверной проход на месте окна первого этажа на фасаде дома Макаровых на 5-й линии, 62, начали ломать 12 июля. Горожанин обратился в комитет по охране памятников (КИОП), и сотрудники выехали на место с проверкой.

    В итоге комитет обратился в полицию с заявлением по части 1 статьи 243 УК РФ («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия»), а также предостерег администрацию района и управляющую компанию о недопустимости таких работ. Дом является памятником, и оконные заполнения первого этажа входят в предметы охраны, которые запрещено менять.

    Однако два дня спустя работы продолжились, и КГИОП вызвал полицию и направил еще одно заявление — по статье о самоуправстве. Пока неизвестно, кому принадлежит это помещение.

    Обновление:

    В 11:49 в телеграм-канале SOS СПб СНОС появилось сообщение, что пролом заложили активисты. Они показали, как это сделали.

    Фото: читатель «Фонтанки»

    Ансамбль «Дом Макаровых (С. Н. Бернштейна)» (5-я линия В. О., 62; Малый пр. В. О., 10) — выявленный объект культурного наследия. В состав ансамбля входят «Дом И. Макарова» (угловой) и «Дом А. И. Макарова (С. Н. Бернштейна)» (дом по 5-й линии В. О.).

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