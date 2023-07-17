Незаконный пролом в доме Макаровых в Петербурге заложили кирпичом

Незаконный проем, который проломили в доме-памятнике на 5-й линии Васильевского острова в Петербурге, заложили кирпичом. Об этом «Фонтанке» 17 июля рассказала читательница Елизавета.
Дверной проход на месте окна первого этажа на фасаде дома Макаровых на 5-й линии, 62, начали ломать 12 июля. Горожанин обратился в комитет по охране памятников (КИОП), и сотрудники выехали на место с проверкой.
В итоге комитет обратился в полицию с заявлением по части 1 статьи 243 УК РФ («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия»), а также предостерег администрацию района и управляющую компанию о недопустимости таких работ. Дом является памятником, и оконные заполнения первого этажа входят в предметы охраны, которые запрещено менять.
Однако два дня спустя работы продолжились, и КГИОП вызвал полицию и направил еще одно заявление — по статье о самоуправстве. Пока неизвестно, кому принадлежит это помещение.
Обновление:
В 11:49 в телеграм-канале SOS СПб СНОС появилось сообщение, что пролом заложили активисты. Они показали, как это сделали.