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    В доме Макаровых на Васильевском острове продолжают рубить незаконный дверной проем. На место вызвали полицию

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    В комитете по охране памятников Петербурга (КГИОП) узнали, что несмотря на предупреждение, в доме Макаровых на 5-ой линии Васильевского острова продолжаются незаконные работы по превращению окна на лицевом фасаде в дверной проем. Об этом 14 июля сообщает комитет в своем телеграм-канале.

    КГИОП вызвал полицию и направил заявление о преступлении по 330 статье УК РФ («Самоуправство»).

    О том, что в дома-памятнике на 5-ой линии В.О. прорубают дверь в оконном проеме первого этажа, стало известно 12 июля. Пока не ясно, кому принадлежит это помещение, но комитет по охране памятников уведомил и управляющую компанию, и районную администрацию о недопустимости эти работ. Здание является памятником, а оконные заполнения первого этажа – предметами охраны, которые запрещено видоизменять.

    Ранее комитет направил в УМВД заявление по части 1 статьи 243 УК РФ («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия»).

    Ансамбль «Дом Макаровых (С. Н. Бернштейна)» (5-я линия В. О., 62; Малый пр. В. О., 10) — выявленный объект культурного наследия. В состав ансамбля входят «Дом И. Макарова» (угловой) и «Дом А. И. Макарова (С. Н. Бернштейна)» (дом по 5-й линии В. О.).

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