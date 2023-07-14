В доме Макаровых на Васильевском острове продолжают рубить незаконный дверной проем. На место вызвали полицию

В комитете по охране памятников Петербурга (КГИОП) узнали, что несмотря на предупреждение, в доме Макаровых на 5-ой линии Васильевского острова продолжаются незаконные работы по превращению окна на лицевом фасаде в дверной проем. Об этом 14 июля сообщает комитет в своем телеграм-канале.



КГИОП вызвал полицию и направил заявление о преступлении по 330 статье УК РФ («Самоуправство»).



О том, что в дома-памятнике на 5-ой линии В.О. прорубают дверь в оконном проеме первого этажа, стало известно 12 июля. Пока не ясно, кому принадлежит это помещение, но комитет по охране памятников уведомил и управляющую компанию, и районную администрацию о недопустимости эти работ. Здание является памятником, а оконные заполнения первого этажа – предметами охраны, которые запрещено видоизменять.

