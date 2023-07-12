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    Автору незаконного дверного проема в доме Макаровых грозит уголовное дело

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    Комитет по охране памятников обратился в полицию из-за незаконно пробитого дверного проема на лицевом фасаде в доме Макаровых (Бернштейна) на 5-й линии Васильевского острова, 62. Об этом 12 июля сообщила пресс-служба КГИОП.

    В комитет с информацией, что неизвестные лица превращают окно на фасаде дома-памятника в дверь, обратился горожанин. Сотрудники КГИОП выехали на проверку и установили, что работы проводились незаконно. Впрочем, законно превратить окно первого этажа в проход невозможно, так как оконные заполнения являются предметами охраны, их изменение запрещено законом.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    читатель «Фонтанки»

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    КГИОП

    Кому принадлежит право пользования или собственности помещений, неизвестно — в реестре недвижимости эти данные отсутствуют, пояснили в комитете.

    Сотрудники охранного ведомства объявили предостережения управляющей компании и администрации Василеостровского района, а также подали в районное УМВД заявление о преступлении, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 243 УК РФ («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы до 3 лет.

    Фото: читатель «Фонтанки»

    Справка:

    Ансамбль «Дом Макаровых (С. Н. Бернштейна)» (5-я линия В. О., 62; Малый пр. В. О., 10) — выявленный объект культурного наследия. В состав ансамбля входят «Дом И. Макарова» (угловой) и «Дом А. И. Макарова (С. Н. Бернштейна)» (дом по 5-й линии В. О.).

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