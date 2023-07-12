Автору незаконного дверного проема в доме Макаровых грозит уголовное дело

Комитет по охране памятников обратился в полицию из-за незаконно пробитого дверного проема на лицевом фасаде в доме Макаровых (Бернштейна) на 5-й линии Васильевского острова, 62. Об этом 12 июля сообщила пресс-служба КГИОП.
В комитет с информацией, что неизвестные лица превращают окно на фасаде дома-памятника в дверь, обратился горожанин. Сотрудники КГИОП выехали на проверку и установили, что работы проводились незаконно. Впрочем, законно превратить окно первого этажа в проход невозможно, так как оконные заполнения являются предметами охраны, их изменение запрещено законом.
читатель «Фонтанки»
КГИОП
Кому принадлежит право пользования или собственности помещений, неизвестно — в реестре недвижимости эти данные отсутствуют, пояснили в комитете.
Сотрудники охранного ведомства объявили предостережения управляющей компании и администрации Василеостровского района, а также подали в районное УМВД заявление о преступлении, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 243 УК РФ («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы до 3 лет.