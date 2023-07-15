За постоянной регистрацией в Финляндии обратились вдвое меньше украинцев, чем ожидали власти

Только 8,5 тысячи украинцев, проживающих в Суоми в статусе временной защиты, подали заявления на постоянную регистрацию в стране, сообщают 15 июля местные СМИ со ссылкой на данные Агентства цифровой информации и учета населения.



Хотя регистрация дает право на пользование муниципальными услугами и получение удостоверения, за ней обратились чуть больше половины присутствующих в стране украинцев. По данным на середину июля, право на это имеют 15 тысяч человек.



Больше всего желающих получить регистрацию зафиксировали в Хельсинки — с заявлениями к властям пришли около 600 человек. Одной из причин для малого числа заявлений журналисты называют желание вернуться на Украину.

