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    За постоянной регистрацией в Финляндии обратились вдвое меньше украинцев, чем ожидали власти

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    Только 8,5 тысячи украинцев, проживающих в Суоми в статусе временной защиты, подали заявления на постоянную регистрацию в стране, сообщают 15 июля местные СМИ со ссылкой на данные Агентства цифровой информации и учета населения.

    Хотя регистрация дает право на пользование муниципальными услугами и получение удостоверения, за ней обратились чуть больше половины присутствующих в стране украинцев. По данным на середину июля, право на это имеют 15 тысяч человек.

    Больше всего желающих получить регистрацию зафиксировали в Хельсинки — с заявлениями к властям пришли около 600 человек. Одной из причин для малого числа заявлений журналисты называют желание вернуться на Украину.

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    ФинляндияУкраинские беженцы
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