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    Кольцо повисло в небе над Петербургом, его пытается сдуть ветер

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    2 комментария
    Фото: Юмшанов Никита
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    В Петербурге второй день подряд наблюдают редкое природное явление — гало.

    Вот такой неполный круг читатель «Фонтанки» сфотографировал утром 15 июля на Васильевском острове. Кажется, что ветер пытается сдуть и облако, и само солнце, и венец вокруг него.

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    Видели его и в других районах.

    Спасибо за гало мы можем сказать перистым облакам в верхних слоях тропосферы, на высоте 5–10 км. Так отражают свет солнца или луны (пример лунного гало на «Фонтанке») ледяные кристаллы в этих облаках. Вчера гало наблюдали во второй половине дня.

    Фото: Юмшанов Никита

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