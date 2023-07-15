Кольцо повисло в небе над Петербургом, его пытается сдуть ветер

В Петербурге второй день подряд наблюдают редкое природное явление — гало.
Вот такой неполный круг читатель «Фонтанки» сфотографировал утром 15 июля на Васильевском острове. Кажется, что ветер пытается сдуть и облако, и само солнце, и венец вокруг него.
Видели его и в других районах.
Спасибо за гало мы можем сказать перистым облакам в верхних слоях тропосферы, на высоте 5–10 км. Так отражают свет солнца или луны (пример лунного гало на «Фонтанке») ледяные кристаллы в этих облаках. Вчера гало наблюдали во второй половине дня.