Сказочное комбо: в Приозерске увидели лунное гало, снежные шары и ледяные цветы

Ночь в Приозерске была щедра на красивые и нечастые природные явления. Полная луна белела в кольце гало, а на Вуоксе появились снежные шарики и даже ледяные цветы. Кадрами с красотой поделился телеграм-канал «Астро Фото Болото».
Фотограф, отправившийся гулять по ночному Приозерску, также запечатлел деревья в инее и туман над рекой.
Вчера необычное атмосферное явление можно было наблюдать в Петербурге. Башня Лахта Центра отбрасывала тень на безоблачное небо. О том, почему часть неба была светлее другой, читайте здесь.