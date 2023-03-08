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    Сказочное комбо: в Приозерске увидели лунное гало, снежные шары и ледяные цветы

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    Ночь в Приозерске была щедра на красивые и нечастые природные явления. Полная луна белела в кольце гало, а на Вуоксе появились снежные шарики и даже ледяные цветы. Кадрами с красотой поделился телеграм-канал «Астро Фото Болото».

    Астро Фото Болото 🔭 Северное сияние и не только

    Фотограф, отправившийся гулять по ночному Приозерску, также запечатлел деревья в инее и туман над рекой.

    Вчера необычное атмосферное явление можно было наблюдать в Петербурге. Башня Лахта Центра отбрасывала тень на безоблачное небо. О том, почему часть неба была светлее другой, читайте здесь.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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    ПриозерскЛунное гало
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