Европейские алюминиевые промышленники попросили ЕС избегать санкций против «Русала»

Группа европейской алюминиевой промышленности предложила Евросоюзу ввести санкции против российского алюминия, сообщает Reuters со ссылкой на июльский меморандум организации. При этом в группе признали, что широкий охват «Русала» на мировом рынке делает санкции против него проблематичными, и рекомендовали их избегать: «Русалу» принадлежат крупнейший в ЕС завод по переработке глинозема — Aughinish в Ирландии, а также плавильный завод Kubal в Швеции, говорится в документе.



В то же время зависимость Евросоюза от российского алюминия снизилась с тех пор, как в 2018 году США ввели санкции против «Русала», заморозившие большую часть экспорта компании. В 2022 году алюминиевые слитки из России составили 12% импорта ЕС, это вдвое меньше в сравнении с 2018 годом, отмечается в меморандуме.

