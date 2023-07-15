Европейские алюминиевые промышленники попросили ЕС избегать санкций против «Русала»

Группа европейской алюминиевой промышленности предложила Евросоюзу ввести санкции против российского алюминия, сообщает Reuters со ссылкой на июльский меморандум организации. При этом в группе признали, что широкий охват «Русала» на мировом рынке делает санкции против него проблематичными, и рекомендовали их избегать: «Русалу» принадлежат крупнейший в ЕС завод по переработке глинозема — Aughinish в Ирландии, а также плавильный завод Kubal в Швеции, говорится в документе.
В то же время зависимость Евросоюза от российского алюминия снизилась с тех пор, как в 2018 году США ввели санкции против «Русала», заморозившие большую часть экспорта компании. В 2022 году алюминиевые слитки из России составили 12% импорта ЕС, это вдвое меньше в сравнении с 2018 годом, отмечается в меморандуме.
Кроме того, говорится в документе, ЕС должен убедиться, что поставки не обходят санкции через Турцию и Китай, которые, по мнению аналитиков, могут стать альтернативными направлениями для российского металла.
На сегодняшний день ЕС ограничил ввоз из России алюминиевых пластин, листов или полос толщиной более 0,2 мм. Последний пакет санкций Евросоюза был принят в июне, введение нового пакета в ближайшее время пока не обсуждается.