Оставьте сметану на кухне: чем намазаться, если обгорел на солнце

Чтобы не мучиться с обгоревшей кожей, лучше заранее позаботиться о профилактике Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Солнце нынче каждый день — и не жарко, а все равно сгораешь. Собираетесь на пляж? Проверьте свои знания о защите от солнца по нашему тесту, купите правильный солнцезащитный крем, наденьте специальные очки и послушайте наших коллег из-за Урала: им сейчас куда хуже нас, и о солнечных ожогах и их последствиях они уже не первый день думают.

На Урале и в Сибири сейчас жара ну просто аномальная, и можно легко получить сгореть, просто прогулявшись немного на улице. Наши омские коллеги связались с фармацевтами и с врачом-дерматовенерологом Сергеем Алексеевым и узнали, чем намазаться при солнечных ожогах вместо сметаны.

Важно, что со специалистами они поговорили именно об ожогах первой степени. Врач предупреждает, что при второй степени нужно обратиться к врачу.

— Если вы испытываете сильную боль, то могут появиться пузыри, ранка. Здесь лучше обратиться к врачу-дерматологу. Если появилась отечность возле лица, тоже — к врачу, — рассказал врач.



Ожог первой степени — самый поверхностный ожог, при котором краснеет и отекает кожа, чувствуется болезненность при прикосновении.



Ожог второй степени — пораженная кожа покрывается пузырями с прозрачной жидкостью. Полотенце с холодной водой Самое простое средство, которое поможет обожженной коже, — компрессы с прохладной водой. А еще — душ. Кожа должна не просто охладиться, но и быть чистой. Мылом лучше не пользоваться: оно еще больше высушит кожу, а ведь она и так уже обезвоженная. Достаточно воды, но не холодной: перепады температур только усугубят ситуацию.



— Первое, что нужно сделать, это немедленно спрятаться в тень, в прохладу. Красная кожа — это симптомы не загара, а ожога первой степени, — посоветовал врач-дерматолог.

Средства в аптеке нужно выбирать осторожно Фото: Дарья Пона / 74.RU Поделиться Поделиться





Средства на основе декспантенола — Если появилась местная гипертермия (покраснение кожного покрова. — Прим. ред.), то нужно воспользоваться средствами на основе декспантенола, — рассказал врач.



Эти средства для наружного применения — самые популярные среди всех.

— Аэрозолем наносить либо мазью. Аэрозолем будет удобнее, — посоветовали нам в аптеке. Эмоленты — Безопасное средство, которое смягчает кожу, без парабенов. В аптеке продается без рецептов. Они будут увлажнять, потому что кожа, как правило, сухая, — рассказал врач.

Спреи и пенки без масла Спреи лучше выбирать без добавок и масла. В аптеках есть средства на основе декспантенола.

— Ни в коем случае не нужно мазать маслом, мочой, спиртом, одеколоном и мазями, которые не предназначены для лечения ожогов. В спреях много добавок. Также не нужно мазать гормональными мазями. Это касается и увлажняющих кремов, — предупреждает Сергей Алексеев.



Молочко после загара Когда ожог спадет и кожа перестанет быть красной, можно воспользоваться средствами после загара.



— Это нужно, когда вы загорели и ожога у вас нет. Если у вас ожог, то нужно восстанавливать кожный покров, для этого такие средства не подойдут, — рассказали в аптеке.

Лучшее же средство, по мнению Сергея Алексеева, — это профилактика, поэтому в летний период нужно пользоваться солнцезащитными кремами: SPF-50 для очень яркого солнца, а если его поменьше, то SPF-30.