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    «Солнечный ожог — запредельная доза облучения»: онколог объяснил, как загар может спровоцировать рак

    Меланома считается одной из наиболее злокачественных опухолей, которая дает метастазы почти во все органы

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    Загар — это, конечно, красиво, но небезопасно
    Загар — это, конечно, красиво, но небезопасноФото: Леонид Меньшенин / 74.RU
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    Во многих российских регионах наладилась погода, и пляжи ожидаемо начали заполняться отдыхающими, которые наслаждаются солнцем и стремятся получить красивый загар. Наши коллеги из 74.RU вместе с заместителем главного врача Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины (ЧОКЦО и ЯМ) Алексеем Приваловым разбирались, почему не стоит слишком много времени проводить под открытыми лучами и как загар может спровоцировать самую злую и непредсказуемую опухоль — меланому кожи.

    Меланома — одна из наиболее злокачественных опухолей, развивающаяся из меланоцитов — пигментных клеток, продуцирующих меланины. Часто рецидивирует и дает метастазы почти во все органы. Ее особенностью является слабая ответная реакция организма или ее отсутствие, из-за чего меланома стремительно прогрессирует.

    Что происходит с кожей во время загара

    Принято считать, что солнце наиболее опасно для людей со светлой кожей, и этому есть объяснение.

    — В коже есть пигментные клетки. При этом существует пять фототипов кожи в диапазоне от чернокожих до альбиносов, у которых совсем нет пигмента. И в этом диапазоне находимся мы с вами — у кого-то пигмента чуть больше, у кого-то чуть меньше. Люди, у которых светлая радужка глаз и светлая кожа, имеют большую фоточувствительность, — говорит Алексей Привалов.

    Диагностировать меланому кожи онкологам помогает вот такое устройство — дерматоскоп. Под большим увеличением можно разглядеть любое образование
    Диагностировать меланому кожи онкологам помогает вот такое устройство — дерматоскоп. Под большим увеличением можно разглядеть любое образованиеФото: Наталья Лапцевич / 74.RU
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    Алексей Привалов — профессор, доктор медицинских наук, врач-онколог, заместитель главного врача Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины.

    Под воздействием ультрафиолетовых лучей пигментные клетки кожи активируются.

    — Активация клеток, содержащих мелатонин, появление загара — это защитная реакция на ультрафиолетовое облучение. Но у тех людей, у кого пигмента не очень много, эти клетки работают с большей интенсивностью, лихорадочно, поэтому вероятность сбоев, ошибок при активации этих клеток выше. А что такое злокачественное образование? Это, по сути, брак в воспроизводстве клеток, — объясняет онколог. — Поэтому, когда клетки начинают делиться под влиянием ультрафиолета, вероятность появления злокачественных новообразований у светлокожих людей выше.

    Солнце опасно в любом регионе

    Некоторые скептики уверены, что солнце на Урале или в Сибири не сравнимо с южным, поэтому риск развития рака минимален. Но это заблуждение.

    — То, что в этих регионах летние температуры держатся не очень долго, не умаляет рисков, потому что важна не столько продолжительность, сколько интенсивность излучения. А с интенсивностью солнечного излучения, я вас уверяю, всё в порядке, — отмечает Алексей Привалов.

    Светлая кожа с веснушками — в зоне особого риска
    Светлая кожа с веснушками — в зоне особого рискаФото: Наталья Лапцевич / 74.RU
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    А уж с южным солнцем на отдыхе тем более стоит поостеречься.

    — Мы все подвержены стандартам, где загорелость — признак здоровья, это красиво. Но одно дело, когда загорелые люди проживают в условиях ровной инсоляции, условно в какой-нибудь Италии — там же никто специально не загорает, они просто живут. И другое дело, когда человек с Урала приехал в отпуск в Сочи или в Турцию и ему надо за неделю поджариться на все деньги, — говорит доктор.

    Безопасный загар

    Конечно, прятаться от солнца не нужно, но если уж загорать — то разумно.

    — Необходимо использовать санскрины, солнцезащитный крем, проводить защиту временем, то есть находиться под прямыми солнечными лучами ограниченное время, — советует врач.

    Есть такое понятие, как эритемная доза — это наименьшая продолжительность ультрафиолетового облучения кожи, после которого через несколько часов проявляется покраснение. В идеале каждый человек должен знать свою эритемную дозу, сколько времени он может безопасно находиться на солнце, — для кого-то это будет всего 5 или 15 минут, для кого-то больше.

    Вот так выглядит меланома. Кстати, реальный размер этого образования всего два миллиметра
    Вот так выглядит меланома. Кстати, реальный размер этого образования всего два миллиметраФото: Наталья Лапцевич / 74.RU
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    И еще один важный момент — не нужно загорать днем. Считается, что солнце наиболее опасно с 11 до 16 часов.

    — Желательно использовать для загара вечерние и утренние часы, не зря ведь есть такая человеческая мудрость, как сиеста, в испаноязычных странах это одно из проявлений бережного отношения к коже, — добавляет Алексей Привалов.

    На что обращать внимание и когда нужно пойти к врачу?

    Меланомы часто маскируются под родинки, в этом их опасность. Поэтому специалисты советуют обращать внимание на любые образования на коже, независимо, появилось ли что-то новое или стало вдруг меняться старое пигментное пятно.

    — Любое изменение пигментного пятна должно стать поводом для обращения к онкодерматологу, любая динамика: не было — появилось, было бледным — стало сильнее окрашено, было темным — стало слабее окрашено, — перечисляет онколог. — Любая динамика показывает, что группа пигментных клеток, которая представляет собой невус, стала проявлять активность, а если она начала проявлять активность, это повод, чтобы обсудить с дерматологом.

    Любителям бронзового загара доктор напоминает: ультрафиолет несет не только риск меланомы. Солнечные лучи сушат и старят кожу, способствуют появлению пигментных пятен, могут провоцировать развитие других дерматологических заболеваний. Так что, отправляясь на пляж, спланируйте время и не забудьте шляпу и солнцезащитный крем.

    Загар — это, конечно, красиво, но небезопасно
    Загар — это, конечно, красиво, но небезопасноФото: Леонид Меньшенин / 74.RU
    Диагностировать меланому кожи онкологам помогает вот такое устройство — дерматоскоп. Под большим увеличением можно разглядеть любое образование
    Диагностировать меланому кожи онкологам помогает вот такое устройство — дерматоскоп. Под большим увеличением можно разглядеть любое образованиеФото: Наталья Лапцевич / 74.RU
    Светлая кожа с веснушками — в зоне особого риска
    Светлая кожа с веснушками — в зоне особого рискаФото: Наталья Лапцевич / 74.RU
    Вот так выглядит меланома. Кстати, реальный размер этого образования всего два миллиметра
    Вот так выглядит меланома. Кстати, реальный размер этого образования всего два миллиметраФото: Наталья Лапцевич / 74.RU

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    Комментарии 1

    Antuan Rokanten05 Июл 2023 в 20:01
    А почему это не в докторе Питере? А вообще солнце - страшно. Я люблю зиму.
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