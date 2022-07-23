Намазаться сметаной или сразу в душ? Проверьте, умеете ли вы правильно загорать

Хорошо вот так выбраться в жаркий солнечный денек на берег позагорать. А потом прийти домой и обнаружить, что вы сгорели, — это уже не так хорошо. Поэтому действуйте на опережение и пройдите наш тест, чтобы узнать, каковы ваши шансы вернуться с пляжа живым, здоровым и без солнечных ожогов.