Хорошо вот так выбраться в жаркий солнечный денек на берег позагорать. А потом прийти домой и обнаружить, что вы сгорели, — это уже не так хорошо. Поэтому действуйте на опережение и пройдите наш тест, чтобы узнать, каковы ваши шансы вернуться с пляжа живым, здоровым и без солнечных ожогов.
Как можно заранее подготовиться к принятию солнечных ванн?
Помните про безопасные часы для летних прогулок?
По какому признаку понять, сколько времени вы можете находиться на солнце без вреда для здоровья?
Вы немного обгорели, пока окучивали картошку. Ерунда?
О том, что вода отражает ультрафиолет и поэтому на пляже надо располагаться подальше от воды, чтобы не сгореть за считаные минуты, знают все. А загорать в воде можно?
Избежать солнечного ожога не удалось. Будем мазать маслом?
А сметаной?
Не будем рассчитывать на народные рецепты. Намажем мазью?
Очень жжет кожу. Может, в душ?
Говорят, злоупотребление загаром может привести к раку кожи. Это так?
Намазаться сметаной или сразу в душ? Проверьте, умеете ли вы правильно загорать
У-у-у, кому-то после пляжа будет не до сна.
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Намазаться сметаной или сразу в душ? Проверьте, умеете ли вы правильно загорать
Возможно, вы просто из тех счастливчиков, кто никогда не сгорает.
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Намазаться сметаной или сразу в душ? Проверьте, умеете ли вы правильно загорать
У солнца почти нет шансов вам навредить!
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Намазаться сметаной или сразу в душ? Проверьте, умеете ли вы правильно загорать
Вы тот редкий человек, который не только сам не сгорит, но и других в случае чего от ожогов спасет.