    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 19

    2 м/с, сев

    759мм

    48%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd90.5eur99.68

    Солнцезащитные очки на лето 2023: какие выбрать и как за ними ухаживать

    1653
    обсудить
    Фото: Adobe Stock
    ПоделитьсяПоделиться

    И снова у нас в перспективе жара, солнце и прекрасная летняя погода, от которой надо прятать глаза за темными стеклами. Какие солнцезащитные очки самые модные в этом сезоне? Что сделать, чтобы они меньше пачкались? И что поможет продлить паре жизнь? На вопросы о главном летнем аксессуаре отвечают коллеги из The Girl и Woman.ru.

    Как выбрать солнцезащитные очки? Главные тренды

    Массивные оправы

    Массивные очки подходят не всем. Но хотя бы примерить их стоит!
    Массивные очки подходят не всем. Но хотя бы примерить их стоит!Фото: Adobe Stock
    ПоделитьсяПоделиться

    Тренд на оверсайз не прошел мимо оправ для очков. Поэтому в этом году рекомендуем выбирать нарочито крупную оправу с широкими стеклами. Такая модель скроет темные круги под глазами и будет смотреться очень стильно.

    Яркие оправы

    Цветные очки освежают образ
    Цветные очки освежают образФото: Adobe Stock
    ПоделитьсяПоделиться

    Немного цвета не помешает никому, тем более летом! Яркая оправа добавит красок любому образу и привлечет внимание к чертам вашего лица.

    Узкие оправы в стиле ретро

    Дополнительный плюс узких очков в том, что они компактные
    Дополнительный плюс узких очков в том, что они компактныеФото: Adobe Stock
    ПоделитьсяПоделиться

    70-е и «нулевые» сейчас в тренде. Поэтому узкие оправы в стиле ретро — мастхэв 2023 года. Можно выбирать как яркие, так и базовые варианты.

    Футуристичные оправы

    Футуристичные очки станут ярким акцентом в любом образе
    Футуристичные очки станут ярким акцентом в любом образеФото: Adobe Stock
    ПоделитьсяПоделиться

    Но и будущее мы не упускаем из виду. Попробуйте модные футуристичные оправы, которые так полюбили селебрити. Выбирайте нетипичные геометрические формы или прозрачные оправы в инопланетном стиле — например, как у фэшн-дивы Кайли Дженнер.

    Спортивные оправы

    Может быть, покупка таких очков вдохновит вас на занятия спортом?
    Может быть, покупка таких очков вдохновит вас на занятия спортом?Фото: Adobe Stock
    ПоделитьсяПоделиться

    Спорт — одно из самых актуальных стилевых направлений в 2023 году. Так что, даже если вас с ним будет связывать только одежда, вы все равно будете в тренде. Поэтому рекомендуем присмотреться к оправам, которые напоминают маски горнолыжников и пловцов.

    Авиаторы

    Казалось бы, забытый тренд возвращается
    Казалось бы, забытый тренд возвращаетсяФото: Adobe Stock
    ПоделитьсяПоделиться

    Весенний показ бренда Saint Laurent — явное подтверждение тому, что очки-авиаторы вновь вернулись в моду. И это нам на руку! Такие яркие и дерзкие модели идеально дополнят образы с актуальными в 2023 году вещами: широкими джинсами, брюками карго и оверсайз-пиджаками.

    Прямоугольные оправы

    А что если совместить прямоугольную оправу с трендом на яркость?
    А что если совместить прямоугольную оправу с трендом на яркость?Фото: Adobe Stock
    ПоделитьсяПоделиться

    Прямоугольные очки — вариант, который не выходит из моды уже который сезон. А еще такие оправы особенно сильно любит и часто носит американская модель Хейли Бибер.

    Как правильно ухаживать за очками

    Пожалуй, самый утомительный процесс ухода за очками — их чистка. Зачастую протирать пару приходится очень долго — ведь на ней скапливается жир с наших рук. Дорогие средства тоже не всегда спасают нас от разводов на стеклах.

    Поэтому иногда очкам нужна «генеральная уборка». Попробуйте взять обыкновенное мыло и нанести его на стекла. После этого промойте очки под краном теплой водой и аккуратно вытрите их мягкой тряпочкой — это поможет вам без труда удалить невидимый жир. К тому же мыло создает пленку, благодаря которой очки меньше запотевают. Чтобы эффект был более заметным, можете натереть стекла сухим мылом, а затем вытереть их.

    Вот еще несколько советов по уходу:

    • Используйте для очистки салфетки из микрофибры. Не забывайте их стирать при температуре не менее 40 градусов.
    • Постарайтесь не оставлять очки на прямом солнце. От долгого воздействия УФ-лучей страдает оправа — если вы будете не только носить пару на улице, но и хранить ее на солнце, пластиковый материал быстро износится. Со временем он может деформироваться или попросту треснуть.
    • Не снимайте очки одной рукой — так вы можете нарушить форму дужек.
    • Храните очки в футляре: так вы продлите срок их службы. Соприкасаясь с обычными поверхностями, стекла очков покрываются мелкими трещинками. А еще благодаря футляру вам гораздо меньше придется заботиться о чистоте стекол и сохранении формы дужек.
    • Чтобы очки не соскальзывали с носа, используйте обычный пчелиный воск — нанесите его на «мостик».
    Фото: Adobe Stock
    Массивные очки подходят не всем. Но хотя бы примерить их стоит!
    Массивные очки подходят не всем. Но хотя бы примерить их стоит!Фото: Adobe Stock
    Цветные очки освежают образ
    Цветные очки освежают образФото: Adobe Stock
    Дополнительный плюс узких очков в том, что они компактные
    Дополнительный плюс узких очков в том, что они компактныеФото: Adobe Stock
    Футуристичные очки станут ярким акцентом в любом образе
    Футуристичные очки станут ярким акцентом в любом образеФото: Adobe Stock
    Может быть, покупка таких очков вдохновит вас на занятия спортом?
    Может быть, покупка таких очков вдохновит вас на занятия спортом?Фото: Adobe Stock
    Казалось бы, забытый тренд возвращается
    Казалось бы, забытый тренд возвращаетсяФото: Adobe Stock
    А что если совместить прямоугольную оправу с трендом на яркость?
    А что если совместить прямоугольную оправу с трендом на яркость?Фото: Adobe Stock

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close