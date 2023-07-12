Солнцезащитные очки на лето 2023: какие выбрать и как за ними ухаживать

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И снова у нас в перспективе жара, солнце и прекрасная летняя погода, от которой надо прятать глаза за темными стеклами. Какие солнцезащитные очки самые модные в этом сезоне? Что сделать, чтобы они меньше пачкались? И что поможет продлить паре жизнь? На вопросы о главном летнем аксессуаре отвечают коллеги из The Girl и Woman.ru.

Как выбрать солнцезащитные очки? Главные тренды Массивные оправы

Массивные очки подходят не всем. Но хотя бы примерить их стоит! Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Тренд на оверсайз не прошел мимо оправ для очков. Поэтому в этом году рекомендуем выбирать нарочито крупную оправу с широкими стеклами. Такая модель скроет темные круги под глазами и будет смотреться очень стильно.

Яркие оправы

Цветные очки освежают образ Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Немного цвета не помешает никому, тем более летом! Яркая оправа добавит красок любому образу и привлечет внимание к чертам вашего лица. Узкие оправы в стиле ретро

Дополнительный плюс узких очков в том, что они компактные Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





70-е и «нулевые» сейчас в тренде. Поэтому узкие оправы в стиле ретро — мастхэв 2023 года. Можно выбирать как яркие, так и базовые варианты. Футуристичные оправы

Футуристичные очки станут ярким акцентом в любом образе Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Но и будущее мы не упускаем из виду. Попробуйте модные футуристичные оправы, которые так полюбили селебрити. Выбирайте нетипичные геометрические формы или прозрачные оправы в инопланетном стиле — например, как у фэшн-дивы Кайли Дженнер.

Спортивные оправы

Может быть, покупка таких очков вдохновит вас на занятия спортом? Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Спорт — одно из самых актуальных стилевых направлений в 2023 году. Так что, даже если вас с ним будет связывать только одежда, вы все равно будете в тренде. Поэтому рекомендуем присмотреться к оправам, которые напоминают маски горнолыжников и пловцов.

Авиаторы

Казалось бы, забытый тренд возвращается Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Весенний показ бренда Saint Laurent — явное подтверждение тому, что очки-авиаторы вновь вернулись в моду. И это нам на руку! Такие яркие и дерзкие модели идеально дополнят образы с актуальными в 2023 году вещами: широкими джинсами, брюками карго и оверсайз-пиджаками.

Прямоугольные оправы

А что если совместить прямоугольную оправу с трендом на яркость? Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Прямоугольные очки — вариант, который не выходит из моды уже который сезон. А еще такие оправы особенно сильно любит и часто носит американская модель Хейли Бибер.

Как правильно ухаживать за очками Пожалуй, самый утомительный процесс ухода за очками — их чистка. Зачастую протирать пару приходится очень долго — ведь на ней скапливается жир с наших рук. Дорогие средства тоже не всегда спасают нас от разводов на стеклах.



Поэтому иногда очкам нужна «генеральная уборка». Попробуйте взять обыкновенное мыло и нанести его на стекла. После этого промойте очки под краном теплой водой и аккуратно вытрите их мягкой тряпочкой — это поможет вам без труда удалить невидимый жир. К тому же мыло создает пленку, благодаря которой очки меньше запотевают. Чтобы эффект был более заметным, можете натереть стекла сухим мылом, а затем вытереть их.



Вот еще несколько советов по уходу:

Используйте для очистки салфетки из микрофибры. Не забывайте их стирать при температуре не менее 40 градусов.

Постарайтесь не оставлять очки на прямом солнце. От долгого воздействия УФ-лучей страдает оправа — если вы будете не только носить пару на улице, но и хранить ее на солнце, пластиковый материал быстро износится. Со временем он может деформироваться или попросту треснуть.

Не снимайте очки одной рукой — так вы можете нарушить форму дужек.

Храните очки в футляре: так вы продлите срок их службы. Соприкасаясь с обычными поверхностями, стекла очков покрываются мелкими трещинками. А еще благодаря футляру вам гораздо меньше придется заботиться о чистоте стекол и сохранении формы дужек.

Чтобы очки не соскальзывали с носа, используйте обычный пчелиный воск — нанесите его на «мостик».