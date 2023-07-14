Суд не стал отправлять мужа Лерчек под домашний арест

Пресненский районный суд Москвы отказал следствию в переводе Артема Чекалина — мужа фитнес-блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) — под домашний арест. Об этом в пятницу, 14 июля, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу суда.

Чекалину сохранили меру пресечения в виде запрета определенных действий.



Как пишет РБК, во время выступления в суде Артем Чекалин заявил, что не ожидал проблем со следствием. На них с супругой, рассказал он, якобы «вышли» сотрудники администрации президента и попросили «записать интервью с призывом платить налоги». В ведомстве, утверждает Чекалин, якобы уточнили, что интервью «согласовано» и никаких проблем с правоохранителями не сулит.