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    Суд не стал отправлять мужа Лерчек под домашний арест

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    Пресненский районный суд Москвы отказал следствию в переводе Артема Чекалина — мужа фитнес-блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) — под домашний арест. Об этом в пятницу, 14 июля, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу суда.

    Чекалину сохранили меру пресечения в виде запрета определенных действий.

    Как пишет РБК, во время выступления в суде Артем Чекалин заявил, что не ожидал проблем со следствием. На них с супругой, рассказал он, якобы «вышли» сотрудники администрации президента и попросили «записать интервью с призывом платить налоги». В ведомстве, утверждает Чекалин, якобы уточнили, что интервью «согласовано» и никаких проблем с правоохранителями не сулит.

    Рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения для Валерии Чекалиной (Лерчек) отложили до 21 июля.

    Ранее СК просил арестовать блогера Лерчек и ее мужа за общение в интернете, в том числе и со свидетелями по делу.

    Чекалину обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 311 миллионов рублей, ее мужа Артёма — в пособничестве, а также обоих блогеров — в отмывании суммы свыше 130 миллионов. Следствие считает, что Чекалина пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали предельно допустимый для этого предел в 150 миллионов рублей в год.

    Во время обыска в роскошном коттедже Чекалиных сотрудники Следственного комитета     нашли 8 килограммов золота. Артём Чекалин тогда рассказал, что золото ему якобы выдал банк взамен денег.

    Чекалины не единственные блогеры, к которым в последнее время возникают вопросы у следственных органов. Так, «королеву марафонов» Елену Блиновскую     обвиняют в неуплате налогов на сумму более 918 миллионов рублей и в легализации 43 миллионов рублей. Часть этих денег она уже вернула государству. В конце апреля Блиновскую отправили под домашний арест.

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    ЛерчекСудБлогеры ЧекалиныУклонение от уплаты налогов
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