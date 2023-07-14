СК просит арестовать блогера Лерчек и её мужа за общение в интернете, в том числе и со свидетелями по делу

СК Москвы вышел в суд с ходатайством об изменения меры пресечения супругам Чекалиным, более известным как проект «блогер Лерчек». Их просят отправить под домашний арест.



Как сообщает пресс-служба СК РФ 14 июля, ведомство приняло такое решение после того, как были выявлены неоднократные нарушения условий избранной судом меры пресечения в виде запрета совершения определённых действий.



Они, как полагают в СК, слишком часто использовали интернет, а также общались со свидетелями по делу, которые не являются их родственниками.

