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    СК просит арестовать блогера Лерчек и её мужа за общение в интернете, в том числе и со свидетелями по делу

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    СК Москвы вышел в суд с ходатайством об изменения меры пресечения супругам Чекалиным, более известным как проект «блогер Лерчек». Их просят отправить под домашний арест.

    Как сообщает пресс-служба СК РФ 14 июля, ведомство приняло такое решение после того, как были выявлены неоднократные нарушения условий избранной судом меры пресечения в виде запрета совершения определённых действий.

    Они, как полагают в СК, слишком часто использовали интернет, а также общались со свидетелями по делу, которые не являются их родственниками.

    Чекалину обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 311 миллионов рублей, ее мужа Артёма — в пособничестве, а также обоих блогеров — в отмывании суммы свыше 130 миллионов. Следствие считает, что Чекалина пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали предельно допустимый для этого предел в 150 миллионов рублей в год.
    Во время обыска в роскошном коттедже Чекалиных сотрудники Следственного комитета нашли 8 килограммов золота. Артём Чекалин тогда рассказал, что золото ему якобы выдал банк взамен денег.
    Чекалины не единственные блогеры, к которым в последнее время возникают вопросы у следственных органов. Так, «королеву марафонов» Елену Блиновскую обвиняют в неуплате налогов на сумму более 918 миллионов рублей и в легализации 43 миллионов рублей. Часть этих денег она уже вернула государству. В конце апреля Блиновскую отправили под домашний арест.

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