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    Каратисту Денисенко предъявили обвинение в убийстве экс-подводника Ржицкого и незаконном обороте оружия

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    Следствие предъявило обвинение украинскому каратисту Сергею Денисенко в умышленном убийстве экс-командира подводной лодки «Краснодар» Станислава Ржицкого, сообщает 14 июля Следственный комитет РФ.

    «Сергею Денисенко предъявлено обвинение в умышленном убийстве бывшего командира подводной лодки "Краснодар" Станислава Ржицкого, а также незаконном обороте оружия», — сказано в сообщении СК.

    Напомним, экс-глава Федерации карате Украины Денисенко был задержан после убийства заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Ржицкого. Его застрелили во время пробежки. Ранее Ржицкий был командиром подлодки. В офицера стреляли четыре раза, пули попали в спину и грудь.

    13 июля сообщалось, что Денисенко раскаялся и признал вину.

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    Гость14 Июл 2023 в 20:21
    Каратэисту
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