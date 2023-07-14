Каратисту Денисенко предъявили обвинение в убийстве экс-подводника Ржицкого и незаконном обороте оружия

Следствие предъявило обвинение украинскому каратисту Сергею Денисенко в умышленном убийстве экс-командира подводной лодки «Краснодар» Станислава Ржицкого, сообщает 14 июля Следственный комитет РФ.
«Сергею Денисенко предъявлено обвинение в умышленном убийстве бывшего командира подводной лодки "Краснодар" Станислава Ржицкого, а также незаконном обороте оружия», — сказано в сообщении СК.
Напомним, экс-глава Федерации карате Украины Денисенко был задержан после убийства заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Ржицкого. Его застрелили во время пробежки. Ранее Ржицкий был командиром подлодки. В офицера стреляли четыре раза, пули попали в спину и грудь.
13 июля сообщалось, что Денисенко раскаялся и признал вину.