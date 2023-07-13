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    Подозреваемый в убийстве бывшего командира подлодки признал вину

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    Сергей Денисенко раскаялся и признал вину в убийстве офицера Станислава Ржицкого. Следствие будет просить отправить его в СИЗО.

    Видео с допроса Денисенко 13 июля распространил СК. Он дважды ответил положительно на вопросы о раскаянии и признании вины.

    Прежде чем везти в суд, подозреваемого вернули на место преступления, где были проверены его показания.

    Денисенко был задержан после убийства заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого. Его застрелили во время пробежки. Ранее Ржицкий был командиром подлодки «Краснодар».

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