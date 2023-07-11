В Краснодарском крае задержали человека, который может быть причастен к убийству экс-командира подлодки «Краснодар» Ржицкого

Следователи совместно с сотрудниками МВД и ФСБ задержали мужчину, которого проверяют на причастность к убийству заместителя начальника отдела администрации Краснодара по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Об этом 11 июля сообщает пресс-служба СКР.
В ведомстве уточнили, что задержанному 64 года. Другие подробности пока не раскрывают, с мужчиной проводятся следственные действия.
42-летний заместитель начальника отдела по мобилизационной работе администрации города, ранее командовавший подлодкой «Краснодар» Станислав Ржицкий застрелен ранним утром 10 июля. Сообщалось, что его убили во время пробежки вокруг спортивного комплекса в центре Краснодара. По предварительным данным, преступник стрелял четыре раза, пули попали в спину и грудь.
Личные вещи — наушники и смарт-часы — убийца не забрал, отмечали в телеграм-каналах. РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что по одной из версий офицера выследили через трекер для бега. Пробежка проходила по одному и тому же маршруту, им он делился и в соцсетях.
Ржицкий был внесен в базу украинского ресурса «Миротворец». Накануне на его фото была пометка «Ликвидирован».
11 июля Главное управление разведки Минобороны Украины в своих соцсетях опубликовало пост об убийстве подводника, назвав его причастным к ракетным обстрелам страны. В нём говорится о семи выстрелах из пистолета Макарова. При этом глава управления Кирилл Буданов заявил о непричастности его ведомства к убийству, пишет РИА Новости.