Президент Израиля убит горем. Шведские активисты добрались до иудейской Торы

Полиция Швеции согласовала акцию сожжения иудейской Торы 15 июля перед посольством Израиля в Стокгольме, передает ТАСС со ссылкой на шведские СМИ. С резким осуждением выступили президент и премьер-министр Израиля в своих соцсетях.
«Израиль серьезно относится к этому позорному решению, наносящему ущерб святая святых еврейского народа», — заявил в своих соцсетях премьер Биньямин Нетаньяху, добавив, что он решительно осуждает решение шведской полиции.
Президент Израиля Ицхак Герцог также выступил с осуждением предстоящей акции — ранее он высказал негативную оценку и сожжению священного для мусульман Корана. «Я убит горем, что та же участь ожидает еврейскую Тору», — заявил Герцог.
По его словам, подобные демонстрации — вовсе не проявление свободы слова, а вопиющее подстрекательство и акт ненависти.
В последнее время из Швеции все чаще поступают новости об акциях сожжения религиозных книг. Апогеем стал поджог Корана 28 июля, когда в это время мусульмане во всем мире отмечали Курбан-байрам. Осуждение властей разных стран не получило должного отклика, тогда Пакистан от имени Организации исламского сотрудничества инициировал в Совете по правам человека ООН срочные дебаты, по итогу которых СПЧ принял резолюцию с осуждением сожжения Священных писаний. Против высказались представители Бельгии, Финляндии, Франции, Германии, США и Великобритании. Россия поддержала резолюцию, но страна до голосования не допущена, поскольку не является членом СПЧ.