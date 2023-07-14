    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 19

    3 м/с, зап

    757мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd90.18eur100.68

    Президент Израиля убит горем. Шведские активисты добрались до иудейской Торы

    1841
    19 комментариев

    Полиция Швеции согласовала акцию сожжения иудейской Торы 15 июля перед посольством Израиля в Стокгольме, передает ТАСС со ссылкой на шведские СМИ. С резким осуждением выступили президент и премьер-министр Израиля в своих соцсетях.

    «Израиль серьезно относится к этому позорному решению, наносящему ущерб святая святых еврейского народа», — заявил в своих соцсетях премьер Биньямин Нетаньяху, добавив, что он решительно осуждает решение шведской полиции.

    Президент Израиля Ицхак Герцог также выступил с осуждением предстоящей акции — ранее он высказал негативную оценку и сожжению священного для мусульман Корана. «Я убит горем, что та же участь ожидает еврейскую Тору», — заявил Герцог.

    По его словам, подобные демонстрации — вовсе не проявление свободы слова, а вопиющее подстрекательство и акт ненависти.

    В последнее время из Швеции все чаще поступают новости об акциях сожжения религиозных книг. Апогеем стал поджог Корана 28 июля, когда в это время мусульмане во всем мире отмечали Курбан-байрам. Осуждение властей разных стран не получило должного отклика, тогда Пакистан от имени Организации исламского сотрудничества инициировал в Совете по правам человека ООН срочные дебаты, по итогу которых СПЧ принял резолюцию с осуждением сожжения Священных писаний. Против высказались представители Бельгии, Финляндии, Франции, Германии, США и Великобритании. Россия поддержала резолюцию, но страна до голосования не допущена, поскольку не является членом СПЧ.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ШвецияИзраиль
    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 19

    Pilat14 Июл 2023 в 19:23
    А-ха-ха-ХА.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    19
    close