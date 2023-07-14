Президент Израиля убит горем. Шведские активисты добрались до иудейской Торы

Полиция Швеции согласовала акцию сожжения иудейской Торы 15 июля перед посольством Израиля в Стокгольме, передает ТАСС со ссылкой на шведские СМИ. С резким осуждением выступили президент и премьер-министр Израиля в своих соцсетях.



«Израиль серьезно относится к этому позорному решению, наносящему ущерб святая святых еврейского народа», — заявил в своих соцсетях премьер Биньямин Нетаньяху, добавив, что он решительно осуждает решение шведской полиции.

Президент Израиля Ицхак Герцог также выступил с осуждением предстоящей акции — ранее он высказал негативную оценку и сожжению священного для мусульман Корана. «Я убит горем, что та же участь ожидает еврейскую Тору», — заявил Герцог.