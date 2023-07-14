В Петербурге задержали двоих, которых женщины обвинили в педофилии

В Адмиралтейском районе возбуждено уголовное дело по статье «развратные действия» после жалобы местной жительницы.



Она обратилась в МВД накануне и сообщила, что 18-летний житель Английского проспекта в течение декабря прошлого года развращал её 13-летнюю дочь.



Подозреваемого задержали по месту жительства и доставили в отдел.



Днем 13 июля в полицию Выборгского района пришла 33-летняя женщина, которая обвинила 33-летнего предпринимателя в насильственный действиях сексуального характера в отношении пятилетнего ребенка.



Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности по наркотическим статьям.

