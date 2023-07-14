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    В Петербурге задержали двоих, которых женщины обвинили в педофилии

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    В Адмиралтейском районе возбуждено уголовное дело по статье «развратные действия» после жалобы местной жительницы.

    Она обратилась в МВД накануне и сообщила, что 18-летний житель Английского проспекта в течение декабря прошлого года развращал её 13-летнюю дочь.

    Подозреваемого задержали по месту жительства и доставили в отдел.

    Днем 13 июля в полицию Выборгского района пришла 33-летняя женщина, которая обвинила 33-летнего предпринимателя в насильственный действиях сексуального характера в отношении пятилетнего ребенка.

    Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности по наркотическим статьям.

    Он задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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