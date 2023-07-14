Релейный шкаф подожгли на железной дороге в Петербурге. Из-за этого задерживались поезда

Две электрички и пассажирский поезд задержались в пути из-за поджога релейного шкафа в Петербурге.



Как сообщили «Фонтанке» в ОЖД 14 июля, испорченное оборудование нашли в 1:10 на перегоне Обухово — Славянка. Из-за поджога с опозданием пришли пригородные поезда Любань — Санкт-Петербург (задержка на 7 минут), Мга — Санкт-Петербург (6 минут). Также на шесть минут задержался в пути пассажирский поезд из Петербурга в Астрахань.



За весну-лето это не первый поджог релейных шкафов на ОЖД. Сотрудники правоохранительных органов задержали даже одного подозреваемого — студента.

