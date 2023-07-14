    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 19

    3 м/с, ю-з

    756мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd90.18eur100.68

    Релейный шкаф подожгли на железной дороге в Петербурге. Из-за этого задерживались поезда

    1446
    6 комментариев

    Две электрички и пассажирский поезд задержались в пути из-за поджога релейного шкафа в Петербурге.

    Как сообщили «Фонтанке» в ОЖД 14 июля, испорченное оборудование нашли в 1:10 на перегоне Обухово — Славянка. Из-за поджога с опозданием пришли пригородные поезда Любань — Санкт-Петербург (задержка на 7 минут), Мга — Санкт-Петербург (6 минут). Также на шесть минут задержался в пути пассажирский поезд из Петербурга в Астрахань.

    За весну-лето это не первый поджог релейных шкафов на ОЖД. Сотрудники правоохранительных органов задержали даже одного подозреваемого — студента.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Релейный шкафПоджогЗадержка поездаЗадержка электричек
    ЛАЙК2
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close