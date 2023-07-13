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    Робот-пес с форума «Армия-2022», подозрительно похожий на модель с AliExpress, получил гриф секретности

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    Информация о роботе-собаке М-81, которого представляли на форуме «Армия-2022», теперь засекречена. Директор петербургской компании «Интеллект Машин» Алексей Аристов заявил об этом 13 июля в разговоре с «Фонтанкой».

    Фото: скриншоты видео АО «Интеллект Машин» / Unitree
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    На вопрос о том, получилось ли у компании создать усовершенствованную модель робопса и испытать её на полигоне, как планировалось в 2022 году, Аристов отвечать не стал. «А сейчас всё засекречено, информацию не предоставляем. Мы не отвечаем на вопросы, тем более СМИ», — сказал он.

    Последние новости об «Интеллекте Машин» касались Чукотского многопрофильного колледжа в Анадыре. Директор учебного заведения сообщал, что в округе собираются начать производить дроны — и колледж заключил с компанией договор.

    Напомним, что робота-пса М-81 показывали на форуме «Армия-2022». Тогда в конструкции увидели сходство с китайским роботом Go1 от компании Unitree, которого можно купить на AliExpress. Директор компании возможную связь отрицать не стал.

    Фото: скриншоты видео АО «Интеллект Машин» / Unitree

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