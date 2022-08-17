    Пробки

    2/10

    usd60.76eur61.83
    В чем обвиняют ХарлашкинаЧем опасны водорослиВице-губернатор о экономикеОбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Создатели робопса с форума «Армия-2022» прокомментировали сравнение разработки с роботом на AliExpress

    3282
    19 комментариев

    Петербургская компания «Интеллект Машин» прокомментировала сравнение показанного на форуме «Армия-2022» робота-собаки М-81 с китайским устройством Go1 от компании Unitree. Своим видением ситуации директор фирмы Алексей Аристов поделился 17 августа с «Фонтанкой». Отрицать связь с похожей моделью он не стал.

    «Считаем важным внести ясность: для отечественной системы вооружений мы использовали импортный носитель. «Роботизированный пёс» китайского производства успешно себя показал в самых разных условиях. И делает он это благодаря системе управления огнем, разработанной в нашей стране нашей компанией», — заявили в компании.

    В «Интеллект Машин» признали, что внутри России «пока нельзя организовать высокотехнологичное производство полного цикла подобных роботов». По словам Аристова и технического директора фирмы Александра Атаманова, это станет возможно только в случае государственного финансирования подобных проектов. Компания предлагает «начать с малого» и «хотя бы на коленке делать базовые комплектующие для роботов, наращивая объемы и качество изделий».

    Робопса M-81, о котором идет речь, продемонстрировали на форуме «Армия-2022». Как заметили СМИ, отечественная разработка очень напоминает робота из Китая, которого можно приобрести на AliExpress. «Фонтанка» показала M-81 продавцам китайского Go1 — и они признали робота-пса из России за своего.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ11
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 19

    tochilshik17 Авг 2022 в 21:34
    просто смех.спалились по полной,а дальше жалкое блеяние.только пыль в глаза умеем.вот и результаты на фронте.
    +1−0
    Иван Хмельницкий17 Авг 2022 в 21:29
    В этой истории - вся суть нынешнего режима!
    +3−0
    chip117 Авг 2022 в 21:22
    Сделайте китайцам заказ, пропишите необходимый функционал и алгоритм, чтобы стрелял, пел, отдавал честь и т.п., сделают и оптом поставят раз в 5 дешевле чем эти местные шурупы!
    +2−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    19
    close