Создатели робопса с форума «Армия-2022» прокомментировали сравнение разработки с роботом на AliExpress

Петербургская компания «Интеллект Машин» прокомментировала сравнение показанного на форуме «Армия-2022» робота-собаки М-81 с китайским устройством Go1 от компании Unitree. Своим видением ситуации директор фирмы Алексей Аристов поделился 17 августа с «Фонтанкой». Отрицать связь с похожей моделью он не стал.
«Считаем важным внести ясность: для отечественной системы вооружений мы использовали импортный носитель. «Роботизированный пёс» китайского производства успешно себя показал в самых разных условиях. И делает он это благодаря системе управления огнем, разработанной в нашей стране нашей компанией», — заявили в компании.
В «Интеллект Машин» признали, что внутри России «пока нельзя организовать высокотехнологичное производство полного цикла подобных роботов». По словам Аристова и технического директора фирмы Александра Атаманова, это станет возможно только в случае государственного финансирования подобных проектов. Компания предлагает «начать с малого» и «хотя бы на коленке делать базовые комплектующие для роботов, наращивая объемы и качество изделий».
Робопса M-81, о котором идет речь, продемонстрировали на форуме «Армия-2022». Как заметили СМИ, отечественная разработка очень напоминает робота из Китая, которого можно приобрести на AliExpress. «Фонтанка» показала M-81 продавцам китайского Go1 — и они признали робота-пса из России за своего.