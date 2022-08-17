Создатели робопса с форума «Армия-2022» прокомментировали сравнение разработки с роботом на AliExpress

Петербургская компания «Интеллект Машин» прокомментировала сравнение показанного на форуме «Армия-2022» робота-собаки М-81 с китайским устройством Go1 от компании Unitree. Своим видением ситуации директор фирмы Алексей Аристов поделился 17 августа с «Фонтанкой». Отрицать связь с похожей моделью он не стал.



«Считаем важным внести ясность: для отечественной системы вооружений мы использовали импортный носитель. «Роботизированный пёс» китайского производства успешно себя показал в самых разных условиях. И делает он это благодаря системе управления огнем, разработанной в нашей стране нашей компанией», — заявили в компании.

