Пес с базукой. На форуме «Армия-2022» показали, чем будут грозить врагу

Российские разработчики на форуме «Армия-2022» представили робопса с базукой. Железный зверь способен вести прицельную стрельбу и транспортировать оружие.
Как сообщает 15 августа РИА Новости, отечественная компания АО «Интеллект машин» показала свою разработку на стыке робототехники, вооружения и искусственного интеллекта.
Роботизированный комплекс М-81 внешне напоминает собаку. Робот может работать в зоне ЧС, использоваться для разведки и прохода по завалам, а также доставлять медикаменты. Также робопес адаптирован и для боевого применения — вести прицельный огонь, патрулировать, охранять, транспортировать оружие и боеприпасы.
Также «Роскосмос» на военно-техническом форуме «Армия-2022» впервые продемонстрировал общественности макет новой орбитальной станции. Проект призван заменить МКС, эксплуатацию которой NASA планирует продолжать до 2030 года.