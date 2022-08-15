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    Пес с базукой. На форуме «Армия-2022» показали, чем будут грозить врагу

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    18 комментариев

    Российские разработчики на форуме «Армия-2022» представили робопса с базукой. Железный зверь способен вести прицельную стрельбу и транспортировать оружие.

    Как сообщает 15 августа РИА Новости, отечественная компания АО «Интеллект машин» показала свою разработку на стыке робототехники, вооружения и искусственного интеллекта.

    Роботизированный комплекс М-81 внешне напоминает собаку. Робот может работать в зоне ЧС, использоваться для разведки и прохода по завалам, а также доставлять медикаменты. Также робопес адаптирован и для боевого применения — вести прицельный огонь, патрулировать, охранять, транспортировать оружие и боеприпасы.

    Также «Роскосмос» на военно-техническом форуме «Армия-2022» впервые продемонстрировал общественности макет новой орбитальной станции. Проект призван заменить МКС, эксплуатацию которой NASA планирует продолжать до 2030 года.

    Робот напоминает собаку, потому что сделан с применением бионики — принципов, структур и механик, характерных для животного мира. Компания планирует наладить производство таких машин в России.

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    Комментарии 18

    Parallax15 Авг 2022 в 19:23
    Один пес, помнится, уже переметнулся.)
    +0−0
    hal900015 Авг 2022 в 18:34
    Робот-пес никого не боялся..кроме робота-блохи..
    +1−0
    wbons15 Авг 2022 в 18:27
    на свист откликается ?
    +1−0
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