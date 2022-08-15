Роскосмос показал макет отечественной орбитальной станции

Проект РОСС призван заменить МКС, эксплуатацию которой NASA планирует продолжать до 2030 года. Россия начнет выходить из проекта Международной космической станции в 2024 году. «Никакой необходимости сегодня это делать нет. Мы просто сказали, что после 24 года мы начинаем процесс выхода. Будет ли это в середине 24 года или в 25 году — все это зависит на самом деле в том числе от состояния, работоспособности самой МКС», – говорил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

Развертывание Российской орбитальной станции предполагается в два этапа. На первом станция будет включать четыре модуля — научно-энергетический, узловой, базовый и шлюзовой, работать в этот период будет экипаж из двух человек. На втором этапе РОСС планируется дополнить целевым и производственным модулями, а также платформой обслуживания, на станции смогут работать уже от двух до четырех человек.



«Среди новых качеств и возможностей национальной станции разработчики выделяют большую энергетику для целевых задач, унификацию модулей, возможность взаимодействия с перспективными спутниковыми группировками и различные режимы функционирования», – рассказали в Роскосмосе.

