    Пробки

    3/10

    usd60.9eur62.54
    Как получить узбекскую VisaПетербуржцев зовут повесткамиНужна ли вакцинаОбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Роскосмос показал макет отечественной орбитальной станции

    433
    обсудить

    Роскосмос впервые продемонстрировал общественности макет новой Российской орбитальной станции в ходе военно-технического форума «Армия-2022». Фотографии модели госкорпорация также опубликовала 15 августа в своем телеграм-канале.

    ПоделитьсяПоделиться

    Проект РОСС призван заменить МКС, эксплуатацию которой NASA планирует продолжать до 2030 года. Россия начнет выходить из проекта Международной космической станции в 2024 году. «Никакой необходимости сегодня это делать нет. Мы просто сказали, что после 24 года мы начинаем процесс выхода. Будет ли это в середине 24 года или в 25 году — все это зависит на самом деле в том числе от состояния, работоспособности самой МКС», – говорил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

    Развертывание Российской орбитальной станции предполагается в два этапа. На первом станция будет включать четыре модуля — научно-энергетический, узловой, базовый и шлюзовой, работать в этот период будет экипаж из двух человек. На втором этапе РОСС планируется дополнить целевым и производственным модулями, а также платформой обслуживания, на станции смогут работать уже от двух до четырех человек.

    «Среди новых качеств и возможностей национальной станции разработчики выделяют большую энергетику для целевых задач, унификацию модулей, возможность взаимодействия с перспективными спутниковыми группировками и различные режимы функционирования», – рассказали в Роскосмосе.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close